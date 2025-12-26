Automovilista alcoholizado se cruzó de carril y chocó con un camión

En el nuevo trazado de la Ruta Nacional 34 sector sudoeste de la ciudad de San Pedro de Jujuy donde en horas de la madrugada se produjo una violenta colisión entre un automóvil Fiat Siena de color rojo en el que viajaban dos personas, el conductor y su acompañante que se encontraban en estado de ebriedad, impactaron la parte trasera de un camión.

Según datos que se pudo recabar el estado de salud del conductor es delicado. Se supo que el vehículo de menor porte se desplazaba en sentido norte sur, mientras que en sentido sur norte lo hacía un camión que se dirigía hacia el norte de la provincia de Salta.

Al llegar al mencionado lugar el conductor del automóvil se cruzó de carril e impactó con el acoplado de un camión que circulaba en sentido contrario y que pudo detener su marcha varios metros adelante.

Cabe destacar que en este tramo de la ruta nacional 34 está llena de carteles pidiendo conducir a no más de 60 km/h. ya que hay obreros trabajando.

En el lugar trabajo personal de la Seccional 52, Same y Seguridad Vial.