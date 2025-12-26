28°
26 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Bala perdida
salud
salud
12 años
biotecnología
gobierno nacional javier milei
Agua
PERICO
María Becerra
Bala perdida
salud
salud
12 años
biotecnología
gobierno nacional javier milei
Agua
PERICO
María Becerra

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ciénaga de Paicone

El rio creció con gran fuerza y se llevó una camioneta que intentaba cruzar

Una camioneta de la empresa EJESA fue arrastrada por la intensa corriente del río grande “San Juan”, ubicado sobre la ruta nacional 40.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 13:33

En Ciénaga de Paicone hace pocas horas antes, el personal de la policía de la provincia estuvo trabajando para ayudar a sacar el vehículo damnificado junto con los vecinos del lugar y la comunidad misa rumis.

Según se informó uno de los ocupantes del vehículo es que lograron salir por sus propios medios y se encuentran en buen estado de salud.

Vecinos de la zona participaron de manera activa en las tareas iniciales de asistencia y colaboraron para retirar el vehículo del cauce del río, que presentaba un fuerte caudal producto de las lluvias registradas en la región.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD