Recuperan en Perico un auto denunciado como robado

La Brigada de Investigaciones de Perico logró recuperar un automóvil que circulaba con un pedido de secuestro vigente. El procedimiento se realizó en el marco de los controles preventivos en los accesos estratégicos a la ciudad.

El hecho tuvo lugar a principio de semana sobre la Ruta Provincial 47 a la altura de la Cooperativa de Tabacaleros en la ciudad de Perico.

Los efectivos detectaron un vehículo Volkswagen Suran de color gris, conducido por un hombre de alrededor de 45 años que al ser consultado no pudo justificar la procedencia legal del rodado por lo que al ser verificado a través del sistema SIFCOP, arrojó una alerta roja. El vehiculo tenía un pedido de secuestro activo por el delito de Hurto Calificado, solicitado por la División Sustracción de Automotores.

El sujeto fue trasladado y quedó alojado en la unidad policial de la zona, a disposición de la Fiscalía interviniente. Actualmente, se llevan adelante las diligencias procesales para determinar su responsabilidad y avanzar con la restitución del automóvil a sus legítimos propietarios.