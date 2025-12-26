El rio creció con gran fuerza y se llevó una camioneta que intentaba cruzar

En Ciénaga de Paicone hace pocas horas antes, el personal de la policía de la provincia estuvo trabajando para ayudar a sacar el vehículo damnificado junto con los vecinos del lugar y la comunidad misa rumis.

Según se informó uno de los ocupantes del vehículo es que lograron salir por sus propios medios y se encuentran en buen estado de salud.

Vecinos de la zona participaron de manera activa en las tareas iniciales de asistencia y colaboraron para retirar el vehículo del cauce del río, que presentaba un fuerte caudal producto de las lluvias registradas en la región.