Cuánta agua recomiendan beber al día

El agua desempeña un papel fundamental en la salud general, ya que ayuda a regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y oxígeno a las células, lubricar las articulaciones y eliminar desechos, según indica la Clínica Mayo, pero, procesos naturales como respirar, sudar e ir al baño implican que perdemos agua constantemente, por lo que beber suficiente agua a diario es fundamental.

Ante esta situación, un cardiólogo explica el impacto que mantenerse hidratado puede tener en la salud cardiovascular.

La deshidratación y la presión arterial

La deshidratación es una afección que se produce cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere y estar deshidratado puede tener un efecto sorprendente en la presión arterial. “Cuando uno se deshidrata, el volumen sanguíneo disminuye, lo que inicialmente puede provocar una bajada de la presión arterial”, explica el Dr. Ian del Conde Pozzi, cardiólogo y especialista en medicina vascular del Miami Cardiac & Vascular Institute.

“Sin embargo, a medida que el cuerpo intenta compensar, libera ciertas hormonas que pueden contraer los vasos sanguíneos y provocar un aumento de la presión arterial. Esto significa que, paradójicamente, la deshidratación puede provocar tanto presión arterial baja como alta”, añade el experto.

La cantidad de agua que se debe beber al día varía según muchos factores, como el estado de salud, el nivel de actividad y el género. Para evitar la deshidratación y sus posibles efectos sobre la presión arterial, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos sugieren que una ingesta diaria adecuada de líquidos es de aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) para los hombres y de alrededor de 11,5 tazas (2,7 litros) para las mujeres y esta recomendación incluye no solo el agua, sino también el contenido de agua de los alimentos y otras bebidas, como frutas, verduras, sopas y otras bebidas.

Esto tiene como objetivo apoyar las funciones corporales esenciales, como la regulación de la temperatura, el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos. Sin embargo, las necesidades individuales pueden variar y es fundamental ajustar la ingesta de agua en función de los niveles de actividad personal y las circunstancias ambientales, como por ejemplo, si se pasa tiempo al aire libre durante una ola de calor.

Otras bebidas que pueden ayudar a bajar la presión arterial

Si bien el agua es uno de los medios más eficaces para mantenerse hidratado y potencialmente ayudar a mantener una presión arterial saludable, otras bebidas también pueden contribuir a mantener una presión arterial saludable.