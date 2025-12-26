María Becerra respondió a los haters que la cuestionaron por vacacionar en el exterior

La cantante María Becerra volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez el foco no estuvo puesto en su carrera musical sino en un intercambio que mantuvo con usuarios de X (ex Twitter).

La artista compartió imágenes de sus vacaciones en Finlandia junto a su pareja, J Rei, y las publicaciones generaron críticas en el contexto de la actual situación económica del país. Uno de los comentarios cuestionó una supuesta contradicción con declaraciones anteriores, en las que Becerra había manifestado su preferencia por vacacionar dentro de la Argentina.

Lejos de ignorar el mensaje, la cantante respondió de manera contundente. En su descargo, remarcó su vínculo con el país y enumeró distintas acciones que lleva adelante a nivel laboral y social. Entre ellas, mencionó la reciente realización de un show que generó empleo para cientos de personas, sus inversiones y viajes dentro del territorio nacional, y el desarrollo de una fundación propia.

Además, sostuvo que representa a la Argentina en cada lugar que visita y que defiende públicamente la identidad nacional. Tras una nueva intervención del usuario que inició la polémica, Becerra aclaró que su respuesta no surgió desde el ego, sino como reacción a lo que consideró un comentario desinformado.

El cruce continuó cuando otra persona se sumó a la discusión. Ante ese nuevo mensaje, la artista volvió a reafirmar su compromiso social y señaló su colaboración con familias, hospitales y fundaciones, además de destacar que trabaja activamente en proyectos solidarios.



Las respuestas de María Becerra generaron un amplio respaldo entre sus seguidores, quienes destacaron su postura firme y su decisión de responder a las críticas. Una vez más, la cantante dejó en claro que no elude la confrontación cuando considera que se pone en duda su coherencia o su compromiso con el país.