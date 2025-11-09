Sustrajeron una batería y placas de un cementerio

Dos jóvenes robaron la batería de un vehículo en un domicilio y luego ingresaron a un cementerio, donde sustrajeron placas metálicas y minutos más tarde fueron detenidos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar la mañana del pasado sábado en la intersección de las avenidas Libertad y Fascio del barrio Ciudadela de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias, una comisión de efectivos del Grupo Operativo Motorizado de la Unidad Regional 8 interceptó a dos jóvenes, de 19 y 15 años, que transportaban una batería de un vehículo y una bolsa con una gran cantidad de placas metálicas identificadoras, cruces y adornos.

Al ser consultados sobre el origen de los bienes, no supieron justificar la procedencia y fueron trasladados a la Seccional 51°. Mientras que los bienes materiales fueron secuestrados.

Posteriormente, alrededor de las 7.30, un hombre de 68 años se presentó en la mencionada dependencia policial para radicar una denuncia y al observar a los inculpados, los identificó como los autores de sustraerle la batería de su vehículo.

Así, el damnificado relató a los efectivos que los protagonistas rompieron una medianera para ingresar en su domicilio y al ser descubiertos abandonaron una rueda de auxilio que sustraían y emprendieron la fuga.

También señaló que para escapar, los inculpados escalaron la pared del cementerio ubicado en el barrio 18 de Noviembre y los perdió de vista.

Finalmente, la correspondiente denuncia fue radicada y los protagonistas quedaron alojados en la Seccional 51° a disposición de la Justicia.