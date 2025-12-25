Jubileo de los Pesebres": una gran celebración para cerrar el Año Jubilar en la fiesta de la Sagrada Famila

La Pastoral Familia y Vida del Obispado de Jujuy convoca a las familias y fieles a participar del “Jubileo de los Pesebres”, un evento especial que marcará el cierre del Año Jubilar en la provincia. La celebración se realizará el próximo domingo 28 de diciembre, en consonancia con la festividad litúrgica de la Sagrada Familia.

Según indicaron los organizadores, el objetivo del encuentro es “dar gracias por todo lo vivido en este tiempo de gracia y, como pueblo peregrino, poner en manos del Señor el nuevo tiempo que comienza”. En esta jornada, se busca volver la mirada hacia el modelo de la Sagrada Familia –Jesús, María y José–, recordando que “la fe se aprende y se transmite en lo cotidiano, entrelazada con lazos de amor”.

Uno de los ejes centrales será el homenaje a una de las tradiciones más arraigadas en Jujuy: la creación y veneración de pesebres navideños. Por eso, se invitó a quienes tengan pesebres –particulares, comunitarios o parroquiales– a sumarse a la celebración con sus representaciones.

El cronograma comenzará a las 10:00 con la concentración en el Monumento de la Virgen y el Beato Pedro Ortiz de Zárate. A las 11, se celebrará la Santa Misa, presidida por Monseñor Daniel Fernández. Tras la eucaristía, se realizará un momento de participación y exposición de los pesebres asistentes, seguido de un tiempo de adoración.

Los organizadores solicitaron a los participantes llevar su propio vaso, como medida práctica para la logística del encuentro. Para confirmar la asistencia –especialmente de quienes llevarán pesebres–, se habilitó el contacto de la Secretaría del Santuario: 388 522-5977.

La jornada se plantea como una despedida comunitaria del Año Jubilar, fusionando la espiritualidad de la Sagrada Familia con el patrimonio cultural jujeño, en un clima de gratitud y esperanza.