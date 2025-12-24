Mataron a un joven durante un partido e irán a juicio

Los seis imputados por el homicidio de Oscar Guaymás, quien fue asesinado durante un partido de fútbol en la provincia de Salta, cuentan con un requerimiento de juicio y, en su mayoría, enfrentarán los cargos como coautor del delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por la participación de un menor y en ocasión de un espectáculo deportivo.

Tal como detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta, el grupo está conformado por cinco adultos y un adolescente, que forman parte de una banda conocida como los "Fonkys Juniors" y, hasta el momento, cuentan con una imputación provisional por el asesinato de Guaymás, en octubre 2024, durante un enfrentamiento entre simpatizantes de distintos equipos.

El fiscal penal Nº 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas requirió la audiencia ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Tiago Benjamín Sare Resina bajo dichas acusaciones, además de apuntarlo por portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo público.

Por su parte, Fausto Ulises Cañizares y Juan Manuel González cuentan con las mismas acusaciones, al igual que el señalado que al momento del hecho tenía 17 años. Mientras que Ariel Rolando Cruz, por pedido del fiscal, se lo enjuiciará como partícipe necesario del delito de amenazas con arma; y Jalil Sare Resina será procesado por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

Entre las pruebas se encuentran declaraciones de testigos presenciales del hecho y de identidad reservada, el informe de autopsia realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el secuestro de armas de fuego y otros elementos de interés, registros fílmicos e informes médicos, psicológicos y sociales.

Sobre los hechos

El hecho ocurrió el 19 de octubre de 2024, cuando se disputaba un partido amateur en la cancha de Villa Esperanza, cuando simpatizantes de los equipos Villa Cristina y La Mora iniciaron un enfrentamiento con insultos y agresiones.

En tanto, varios integrantes de los "Fonkys juniors" exhibieron armas de fuego y efectuaron múltiples disparos, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la víctima que falleció tres días después en el hospital San Bernardo, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.