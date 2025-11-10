El Colegio 23 de Agosto celebró el Día de la Tradición con un colorido patio criollo

La vicedirectora Susana Farfán comentó que el acto se desarrolló en dos momentos: una parte protocolar realizada en el Salón de Actos de la institución y una segunda parte más festiva, el tradicional patio criollo, donde participaron alumnos, docentes y familias.
“Cada año nuestros estudiantes, padres y familiares acompañan con mucho entusiasmo esta celebración. En esta oportunidad, además, se realizó la representación de la elección de la paisana y cada grado presentó su número artístico: bailes, cuecas, zambas y gatos”, expresó Farfán.
Uno de los momentos más destacados fue la participación de los padres y familiares, quienes se animaron a bailar junto a los chicos.
"Esto fue una sorpresa que preparó la seño Julieta Herrera, de tercer grado B. Ella ensayó con los niños y luego invitó a los papás, tutores o familiares a acompañarlos en la presentación”, agregó la vicedirectora.
La jornada culminó en un clima de alegría, orgullo y compromiso con las tradiciones argentinas, reforzando el vínculo entre escuela y comunidad.