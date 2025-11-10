El Colegio 23 de Agosto celebró el Día de la Tradición con un colorido patio criollo

La vicedirectora Susana Farfán comentó que el acto se desarrolló en dos momentos: una parte protocolar realizada en el Salón de Actos de la institución y una segunda parte más festiva, el tradicional patio criollo, donde participaron alumnos, docentes y familias.

“Cada año nuestros estudiantes, padres y familiares acompañan con mucho entusiasmo esta celebración. En esta oportunidad, además, se realizó la representación de la elección de la paisana y cada grado presentó su número artístico: bailes, cuecas, zambas y gatos”, expresó Farfán.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de los padres y familiares, quienes se animaron a bailar junto a los chicos.

FESTEJO DEL DÍA DE LA TRADICIÓN EN EL COLEGIO "23 DE AGOSTO"

"Esto fue una sorpresa que preparó la seño Julieta Herrera, de tercer grado B. Ella ensayó con los niños y luego invitó a los papás, tutores o familiares a acompañarlos en la presentación”, agregó la vicedirectora.

La jornada culminó en un clima de alegría, orgullo y compromiso con las tradiciones argentinas, reforzando el vínculo entre escuela y comunidad.