robos
Norma de América
arma blanca
regional
violencia familiar
Orán
Milagro Sala
Turismo
pirotecnia
Alto Comedero

Golpeó a sus hermanos

Por pedido de la progenitora, los efectivos demoraron al joven.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00
SECCIONAL 33º | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un joven de 23 años fue detenido luego de ingresar a su vivienda y atacar a golpes a sus hermanos menores.

El hecho se registró la tarde del miércoles pasado, alrededor de las 18.30, en una vivienda del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, cuando el joven irrumpió en su vivienda y le había exigido dinero a su madre.

Ante la negativa de la mujer, el joven enfureció y empezó a agredir a sus hermanos, provocando gritos y llantos.

Los efectivos de la Seccional 33º se hicieron presentes en el lugar, tras un alerta a través del sistema de emergencia 911 y con la autorización de la propietaria, los policías ingresaron a la vivienda y procedieron a la demora del joven.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control que el protagonista sea imputado por amenazas y lesiones leves, agravadas por el vínculo y la condición de las víctimas.

Los efectivos de la Seccional 33º de Alto Comedero quedaron a cargo de las tareas complementarias de rigor.

 

