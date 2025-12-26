Intentó agredir a su familia y fue detenido

Un hombre intentó agredir a su pareja e hijos, pero lo redujeron y entregaron a la Policía.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró ayer alrededor de las 1.40 sobre un tramo de la calle Los Olivos del barrio 21 de Septiembre de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a los efectivos de la Subcomisaría La Posta, sobre la presencia de un hombre que provocaba disturbios en un domicilio.

De manera inmediata una comisión policial se constituyó en el lugar, donde observaron a dos jóvenes que tenían reducido a un hombre de 46 años.

Asimismo, se entrevistaron con una mujer que manifestó haber dado la alerta, debido a que regresaban a su domicilio junto a su pareja y a sus dos hijos, pero cuando estaban por ingresar, el hombre se tornó agresivo y vociferó amenazas a su familia.

El sujeto se tornó aún más irascible y en un momento determinado intentó agredirlos físicamente, por lo que los hijos, ambos mayores de edad, lo redujeron y optaron por alertar a los efectivos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por tal motivo el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, fue esposado y trasladado a la Seccional 60° donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, la mujer también se presentó en la dependencia policial y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada sede, por disposición representante fiscal .