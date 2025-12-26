20°
LA PLATA

Mató a su vecino porque arrojaba fuegos artificiales

El detenido (68) recriminó a la víctima, quien jugaba con sus hijos.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00
IMAGEN DE REDES SOCIALES

Un hombre de 68 años fue detenido, acusado de asesinar a un vecino porque sus hijos arrojaron fuegos artificiales durante los festejos de Navidad, en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense, donde el presunto agresor, identificado como Juan Carlos Magen, se quejó por el uso de la pirotecnia.

El inculpado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, en 609 y 4, y causó la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), quien se encontraba en el descanso de la escalera y sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

En forma de protesta por el crimen, los vecinos prendieron fuego un Peugeot 504 que pertenecía al supuesto atacante.

Los oficiales del Comando de Patrulla y personal del GTO secuestraron una escopeta especial reforzada calibre .20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre .40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y varias municiones.

Magen quedó detenido por el delito de "homicidio" y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de La Plata.

 

