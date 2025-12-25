Calendario de las manifestaciones culturales y tradicionales que se da inicio el 1 de enero

Durante una agradable reunión en el Cabildo de Jujuy, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy Federico Posadas junto al secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, presentó el Calendario verano 2025 - 2026 que incluye parte de las actividades turísticas culturales que se desarrollarán en la provincia.

En él, están incluidas las propuestas que se realizarán en las cuatro regiones: Quebrada, Valles, Puna y Yungas, por lo que es la guía ideal que todo turista como también los mismos jujeños, pueden utilizar desde el 1 de enero para salir a recorrer la provincia y no perderse nada de nada.

Para ese día, anuncia un festejo carnavalero en el Club Gorriti (avenida El Éxodo 294); durante toda la temporada en el Mercado 6 de Agosto, el Turismo gastronómico como así también, el ciclo "Viernes Culturales" desde las 21 hasta la medianoche; y la propuesta del Jujuy natural en el Parque Botánico Municipal "Barón María Schüell" (Palenque esquina Gabriel Cuñado en el barrio Los Perales).

HUMAHUACA | EN LAS COMUNIDADES DEL INTERIOR LA COPLA SE MANTIENE INTACTA EN CADA FESTIVIDAD.

Durante la temporada está Jujuy natural en Termas de Reyes; el Astroturismo; visitas a la Bodega Urbana Antropo Wine en el Hotel Altos de La Viña; y visitas al Coatíes Eco Parque (ruta provincial 35, Alto Chijra); del 13 hasta el 16 de febrero se realizará el Carnaval de Los Tekis y el 14 el Carnavalódromo en Ciudad Cultural.

En San Antonio el 4 de enero se lanzará la Temporada de verano; el 9 los Tradicionales Domingos en familia en la plaza General San Martín; el 29 se celebrará el Jueves de ahijados; el 12 de Comadres y el 14 se desenterrará el carnaval; y en El Carmen el 11 de enero es el Festival Rock en los Diques.

En Monterrico, el 17 de enero la 6ta Vendimia Estancia La Magdalena (ruta provincial N° 122); el 12 de febrero Jueves de comadres en la Bodega El Molle (ruta interprovincial 122); en El Fuerte el 10 será el Festival del caballo criollo, coleto y guardamonte; y en San Pedro de Jujuy el 30 de enero será la Elección de la Reina Provincial del Carnaval.

El 6 de febrero inician los corsos en esa ciudad hasta el 28; en Fraile Pintado el 17 de enero está previsto la Apertura de Noches Culturales; en Libertador General San Martín el 9 de enero el Festival Las lunas de Ledesma (folclore y rock). En la Quebrada, en Bárcena el 17 de enero será el Festival del queso y la cabra.

El 17 el Festival de la copla; en Volcán el 17 de enero Experiencia "Cielo en Movimiento" con el Tren Solar de la Quebrada; el 7 de febrero será el Lanzamiento oficial de Carnaval; Purmamarca el 9 de enero lanzará su Temporada Turística de Verano; y el 10 será el 41° Encuentro de copleros.

TILCARA | EL CARNAVAL CONGREGA GRAN CANTIDAD DE TURISTAS Y JUJEÑOS PARA DISFRUTAR 4 DÍAS LOCOS.

En Maimará el 1 de enero la tradicional Chaya de mojones; el 9 el municipio lanza su Temporada de verano; el 17 será el Festival de la Flor; el 29 el Jueves de ahijados; y el 2 de febrero las honras a Nuestra Señora de la Candelaria.

El 5 de febrero el Jueves de compadres; el 12 Jueves de comadres y el 14 desentierro del carnaval; el 17 Martes de chaya; el 19 el carnaval de los niños y el 22 el entierro del carnaval. Luego vendrá el 28 el Carnaval de Flores y el 7 de marzo el Carnaval de remache.

En Tilcara el 3 de enero se dictará el Taller de Cerámica en el marco del Enero Tilcareño; el 10 se lanzará el 69° Enero Tilcareño en la plaza central, también se hará el III Festival Provincial de Pialada para Mujeres, el lanzamiento Tilcara tu destino y el Homenaje a la copla.

Para el 11 se previó el Jallalla Warmi, el 12 el Taller de tulmas, el 14 el Taller de cerámica, el 15 el Encuentro de ceramistas, el 16 el Desfile de moda el 17 el Festival Enero Tilcareño con Dalmiro Cuellar, Erik Claros y Fati Sosa.

Para el 20 se fijó el Taller de teñido de lana natural, el 21 el Concurso de hilanderas, el 22 la celebración del Jueves de padrinos, el 22 el Taller de armado de ermitas, el 23 el Festival Rock en Tilcara, el 24 el Festival Enero Tilcareño: con El changuito yuteño, Tomás Lipán y Tati Domínguez; el 26 el Taller de humita, el 29 de enero Chaya de mojón de la agrupación Los ahijaditos, y el 30 habrá una Feria gastronómica.

El 5 de febrero se celebrará el Jueves de compadres y el 12 el de Comadres; en Humahuaca el 1 se chayarán los mojones y habrá un Encuentro de comparsas, el 3 en Juiri será el XVII Encuentro del ovino y de la copla, el 7 será el XXXIII Edición del árbol de la amistad, el 10 el XI Festival de la Caja y de Copla, el 17 el Festival de la cerveza artesanal y el 17 el Festival del Queso y la Cabra.

Para el 18 se anunció el Festival del Antigal, el 24 el XXII Encuentro de Comunidades aborígenes y Festival del churqui y el cardón, el 31 el II Encuentro del contrapunto y la tonada en San Roque.

En Abra Pampa el 1 de enero se chayarán los mojones y habrá una Bajada de Diablos en el cerro El Huancar, el 17 se hará una recreación del Inicio del Festival del Huancar, el 19 hay una Exposición de fotos y videos del Festival del Huancar, y el 23, 24 y 25 se realizará el 50° Festival del Huancar.

En Rinconada el 31 de enero será el XXXII Festival del cordero (en Pozuelos), en Tres Cruces el 31 el X Festival de la chicha y la tonada, y en Casira (Santa Catalina) el Festival de la Olla; en La Quiaca se celebrará el Jueves de compadres y el desentierro del carnaval; y en Santo Domingo el 1 de enero se chayarán los mojones.

Todas las fechas del carnaval

Si bien el 1 de enero se anticipa el carnaval con la chaya de mojones, el 22 de enero Tilcara iniciará el camino al reencuentro con el diablo carnestolendo al celebrar el Jueves de padrinos; y que ahora también se celebrará en la comunidad de San Roque, en Humahuaca.

Para el 29 está previsto el Jueves de ahijados que también se celebra a lo grande en Tilcara y en Humahuaca se recupera con el la tradición del chujcharrutu; y el 5 de febrero legará el turno del Jueves de compadres, donde la mayor celebración se registra en también en Tilcara con más de 30 agrupaciones.

El 12 de febrero estarán de festejos las comadres también con su Jueves y dicen que es la celebración más que realmente anticipa el carnaval, es que por donde uno esté sabrá que las comadres están de celebración que se extiende hasta la madrugada.

Al día siguiente, el 13 y hasta el 16 en Ciudad Cultural será el Carnaval de Los Tekis y desde el 14 el Carnavalódro con espectáculos musicales durante la tarde.

El 14, 15 y 16 es el Carnaval Grande y el 17 el Martes de chaya cerrando la primera parte. Después de un descanso aunque en la Quebrada el carnaval no se detiene se retomará la algarabía en el Carnaval chico el 21 y 22; luego vendrán el carnaval de flores, el 28 y el carnaval de remache, el 7 de marzo.