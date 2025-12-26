Asesinaron a un joven de un escopetazo en el estómago

Durante las primeras horas de la Navidad, se registró un trágico episodio en la localidad salteña de Orán, donde un joven de 19 años murió tras recibir el disparo de una escopeta en el estómago. El agresor fue identificado y es intensamente buscado por los efectivos policiales.

El caso es investigado como "homicidio calificado" por la Unidad de Investigación GAP-Orán del Ministerio Público Fiscal.

Según pudo saber El Tribuno de Salta, el lamentable episodio tuvo lugar ayer alrededor de las 7.30 en la intersección de las calles YPF y Natalio Roldán del barrio Caballito, ubicado en la zona norte de la mencionada localidad.

Fue en esas circunstancias que un grupo de amigos y familiares consumía bebidas alcohólicas, cuando cuatro hombres se presentaron en esa esquina, uno de ellos extrajo una escopeta y le disparó en el estómago a un joven.

Posteriormente la víctima fue identificada por la Policía como Brian Fuentes y su cuerpo fue trasladado a la Morgue del CIF Orán, donde se realizará la autopsia correspondiente. Sus allegados mencionaron a los investigadores que ya existía una rivalidad previa entre estos grupos.

Tras el violento ataque, el presunto responsable, que ya fue identificado, y sus cómplices se dieron a la fuga y son intensamente buscados por efectivos policiales.

Mientras que en la escena del hecho intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las tareas de rigor, incluyendo el levantamiento de pruebas y el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos una vaina servida de escopeta.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal GAP Orán, desde donde se ordenaron diversas medidas, como la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona y la localización del sospechoso.