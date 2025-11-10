Todo listo para el "Festival del Acero" en Palpalá

Cuenta regresiva para una nueva edición del Festival del Acero y el Folclore, uno de los eventos musicales más importantes de la provincia de Jujuy. La cita con la cultura y la identidad regional será los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre, desde las 20 horas, en el complejo deportivo “Akerman Millares”, del barrio Constitución. Para esta edición, se preparó una destacada grilla de artistas locales y provinciales de primer nivel, con el propósito de que las familias palpaleñas y visitantes de toda la provincia disfruten de dos noches a puro folclore, música nativa y gastronomía regional.

En caso de condiciones climáticas adversas, el festival se trasladará al Estadio Olímpico Municipal. Del mismo modo, los vendedores ambulantes que se ubiquen en las inmediaciones del predio serán reubicados en dicho espacio. El evento comenzará a las 20 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 5:30 de la mañana. La entrada será libre y gratuita, reafirmando el compromiso del municipio con el apoyo a los artistas y emprendedores locales.

En este marco, Ramón Morales, referente del área de Cultura de la Municipalidad de Palpalá, expresó: “Estamos ultimando los detalles para lo que será el Festival del Acero. Comenzaremos el viernes 14 y sábado 15, a partir de las 20 horas, y tenemos previsto finalizar alrededor de las 5:30 de la mañana. Queremos cerrar a esa hora para que todas las familias puedan regresar tranquilamente a sus hogares, para lo cual ya hemos diagramado los operativos correspondientes”.

Asimismo, Morales destacó que la propuesta busca generar eventos libres y gratuitos para toda la familia, promoviendo la participación de vecinos de Palpalá y de distintas localidades de la provincia. “Con este tipo de actividades también brindamos una oportunidad a los emprendedores locales, que pueden acercarse a ofrecer sus productos en un evento tan convocante”, agregó.

Por último, subrayó la importancia de los artistas locales y provinciales que integran la grilla de este año: “Tenemos una destacada programación con músicos y grupos folclóricos que se presentarán durante las dos jornadas. Queremos que nuestros artistas locales sigan creciendo, porque Palpalá es una verdadera cantera de talentos. Además, contaremos con la presencia de los ballets que nos acompañan cada año, a quienes siempre buscamos darles su espacio en el Festival del Acero”, completó.

Por su parte, Cristian Ajalla, de Seguridad del municipio palpaleño, señaló: “vamos a contar con el personal de SAME, de UR8 de policía, que va a disponer de un dispositivo bien armado para garantizar la seguridad de los presentes dentro y fuera del predio, así como también vamos a tener un punto de contención para los menores que se extravíen durante el festival y que estará ubicado detrás del escenario”.

En cuanto a la circulación vehicular y peatonal, se informó que el acceso al predio se realizará por calle Roque Alvarado, siguiendo las indicaciones del personal de Tránsito, que coordinará los desvíos hacia las zonas de estacionamiento. Para el ingreso del público, el complejo contará con varios accesos distribuidos alrededor del predio, a fin de garantizar una entrada ordenada y segura. Además, personal del SAME, Policía de la provincia, Seguridad Ciudadana y del Cuerpo de Bomberos permanecerá apostado dentro del lugar para brindar asistencia ante cualquier eventualidad. Los puestos gastronómicos estarán ubicados a los laterales del predio, ofreciendo diversas opciones para el público asistente.

La grilla de artistas:

Viernes 14: Changuito Yuteño, Las 4 Cuerdas, Tupac 7, Samira, Inti Marka, Daniel Cisnero, Viento Norte, Noe Abendaño y Grupo Quebracho. Taller municipal de folclore Centro de Dia “Oscar Lopez”, Ballet municipal de folclore, “Arraigo”, pareja subcampeona, Ballet El Antigal, Sentimiento Criollo y Jujuy Artis.

Sábado 15: LLokallas, Fati Sosa, Cristian Para Ti, Los Luceros, Los Changos del Chamame, Banda Cazadores del 20, Los Rosarinos y Juanse y La Ultima Estación, taller de Adultos Mayores, y los cuerpos de danza: El Argentino, El Fenix, Luz Nativa, America y Sentires de la Danza.

Requisitos para puesto de venta:

Los interisados que soliciten obtener un puesto de venta en el Festival del Acero, edición 2025, deberán dirigirse a la Dirección de Rentas, ubicada en el Centro Cívico, de 7.30 a 13 horas, y presentar: