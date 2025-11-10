Explosión de un coche en Nueva Delhi deja ocho muertos y heridos

Al menos ocho personas murieron y diecinueve resultaron heridas tras la explosión de un vehículo la tarde de este lunes en un concurrido barrio de Nueva Delhi, la capital india.

La explosión ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas (hora local). El suceso tuvo lugar en una zona de alta afluencia, cerca de la puerta número uno de la estación de subte del Fuerte Rojo (Red Fort Metro Station). Esta ubicación es significativa, ya que se trata de una importante atracción turística y un área densamente poblada en el casco antiguo de Nueva Delhi.

La policía india confirmó que la detonación se originó dentro de un vehículo, específicamente un automóvil modelo Hyundai i20, que se encontraba detenido en un semáforo. Aunque la investigación está en curso, la causa inicial que se maneja es la de un coche bomba estacionado, aunque el comisario de policía de la capital, Satish Golcha, mantiene abiertas todas las hipótesis, incluyendo la de un accidente mecánico, hasta que concluyan las pericias.

El saldo preliminar de víctimas es de al menos ocho personas fallecidas, quienes perdieron la vida antes de poder recibir atención hospitalaria. Adicionalmente, se reportaron entre once y diecinueve heridos, con al menos tres de ellos en estado de gravedad.

La intensidad de la explosión causó graves daños materiales. La onda expansiva rompió ventanas de vehículos cercanos y provocó un incendio que afectó a un mínimo de seis automóviles y varios taxis rickshaw motorizados. El Departamento de Bomberos de Delhi tuvo que desplegar siete camiones cisterna para controlar las llamas, lo que les tomó cerca de una hora.

Inmediatamente después del incidente, las autoridades declararon la alerta máxima en Nueva Delhi y se procedió a reforzar la seguridad en puntos sensibles de la ciudad y el estado vecino de Uttar Pradesh. Agencias clave, como el Laboratorio Forense y la Agencia Nacional de Investigación (NIA), se movilizaron al sitio para recabar pruebas y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se pronunció sobre el suceso para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas y la nación.