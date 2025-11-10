Jornada de capacitación en atención temprana de trastornos del neurodesarrollo

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, explicó “la participación en El Cabildo de unas jornadas que incluyen disertaciones y capacitaciones centradas en temáticas clave como la inclusión y la primera infancia. Se trata de un espacio de formación y reflexión que fortalece el trabajo articulado entre el gobierno provincial y el municipio”.

A ello, consideró a la institución APPACE “pionera en nuestra provincia y compartiendo un espacio valioso junto a las familias de personas con discapacidad, abordando una temática fundamental que nos interpela a todos como sociedad”.

Puntualizó además “el objetivo de este encuentro no sólo es brindar más y mejores herramientas para la inclusión, sino también fortalecer los vínculos, generar conexiones significativas y construir una comunidad más empática”.

Finalmente sostuvo Altea “una característica muy valiosa como comunidad, el deseo de querer el bien del prójimo y también es fundamental formarnos, aprender y adquirir herramientas para poder hacerlo de manera adecuada, con responsabilidad y siempre desde una mirada propositiva”.

Por su parte, Sandra Sandoval, médica-pediatra, hizo referencia a “las jornadas sumamente importantes, y como directora de APACE, me siento muy orgullosa de la red que logramos consolidar entre la provincia, el municipio y nuestra institución. Es un verdadero ejemplo de trabajo articulado, que pone en valor la importancia de la atención temprana en personas con trastornos del neurodesarrollo”.

En este orden, añadió “las charlas se desarrollaron de manera muy positiva, cumpliendo con los tiempos establecidos y contando con la participación de disertantes destacados, tanto de nuestra región como una invitada especial de Buenos Aires. Puesto que la virtualidad nos brinda la posibilidad de generar estos intercambios enriquecedores, que no solo amplían perspectivas, sino que también permiten construir y fortalecer redes de trabajo”.

Luego resaltó Sandoval “fundamental el encuentro, para que seamos cada vez más los que nos sumemos, y poder reunirnos y encontrarnos desde el conocimiento, las necesidades compartidas y las herramientas con las que contamos en la provincia, que no difieren de las de otros lugares”. Finalmente agradeció la colaboración de todos los que hicieron posible esta jornada y el espacio brindado, especialmente al Cabildo, “que siempre nos recibe de manera tan cálida y amena”.