¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cámara de Diputados
salud
Ciudad de las Artes
Escuela Nº 435
Encuentro Nacional de Educadores
Día del Niño
jujeños por el extranjero
Santo Patrono
alto comedero
Elecciones 2025
Cámara de Diputados
salud
Ciudad de las Artes
Escuela Nº 435
Encuentro Nacional de Educadores
Día del Niño
jujeños por el extranjero
Santo Patrono
alto comedero
Elecciones 2025

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ciudad de las Artes

Mudanza del IES Nº 4 a Ciudad de las Artes

Los primeros en trasladarse son el Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Pintura y el de Teatro.

Lunes, 18 de agosto de 2025 05:23
PROFESORADO | ALUMNOS PINTANDO EN CABALLETES, EN LA CIUDAD DE LAS ARTES.

Con gran expectativa se espera el inicio de clases a partir de hoy, y en esta semana, de varias carreras en la Ciudad de las Artes que se inauguró el martes pasado. En la primera etapa de mudanza están previstas las instituciones con alumnos adultos exclusivamente, entre ellos el Profesorado de Expresión Corporal y el Profesorado de Danza del ISA de la Escuela "Norma Fontenla", la escuela de cine y el IES Nº 4.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con gran expectativa se espera el inicio de clases a partir de hoy, y en esta semana, de varias carreras en la Ciudad de las Artes que se inauguró el martes pasado. En la primera etapa de mudanza están previstas las instituciones con alumnos adultos exclusivamente, entre ellos el Profesorado de Expresión Corporal y el Profesorado de Danza del ISA de la Escuela "Norma Fontenla", la escuela de cine y el IES Nº 4.

En ocasión de la apertura del edificio la coordinadora de Carreras de Artes Visuales del IES Nº 4, Azucena Mamaní, indicó que esta semana comenzarán a funcionar en las flamantes dependencias el Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Pintura que estaba en el turno mañana de la sede Huaico (exHilandería) y el Profesorado de Teatro del turno vespertino. La estimación es que mañana o el miércoles a más tardar se efectivice su traslado definitivo y completo con 120 chicos de 1º a 4º año.

El mobiliario que reciben es nuevo pero tienen que trasladar la biblioteca, proyectores, material didáctico, un carrito que utilizan los alumnos que trabajan con computadoras, el horno de cerámica y una prensa grabado.

Invitaron a estudiantes que egresen del Secundario a que se acerquen y conozcan sobre el Profesorado de Artes Visuales que tiene 5 especialidades: Pintura, Grabado, Escultura, Cerámica y Fotografía.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD