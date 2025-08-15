Juegos y juguetes con toques de arte e ingenio

Un mundo de ensueño es el que se creó a partir de las piezas y de los juegos que presentó el Servicio Penitenciario con motivo de ofrecer creaciones para los más pequeños de la familia.

Desde livings completos en hierro, sube y baja, muebles en madera y cajoneras; hasta carpas tipi y juegos de mesas y sillas con diseños originales de animalitos; abarca la propuesta de la institución para ofrecer a los niños en su día próximo a celebrarse.

INOCENCIA Y SIMPATÍA | DOS NIÑAS OBSERVANDO ATENTAS LA EXPOSICIÓN

En la ocasión, Marcela Rocabado quien es la prefecto encargada de la dirección de trabajo, producción y obras -órgano de control y planeamiento del Servicio Penitenciario de Jujuy-; compartió con orgullo datos sobre esta interesante muestra que fue organizada en un espacio cedido por autoridades de la Basílica de San Francisco.

"Cada parte de esta exhibición representa a los distintos talleres que tenemos en los establecimientos carcelarios tanto en la Unidad 1 de Gorriti, como en la Unidad 8 de Chalicán y son realizadas por los internos. A la gente le encanta el resultado final y ver que todo es de gran calidad", expresó Rocabado.

LIVING MINIATURA | UNA DETALLADA LABOR EN HERRERÍA DE GRAN CALIDAD

Ante la comunidad, se lucieron los trabajos de herrería, marroquinería, carpintería, panadería, tapicería, telas y costuras; y zapatillería. "A los trabajos los realizan internos con agentes capacitadores que conocen de oficios y transmiten sus conocimientos de labor artesanal a todos", aseguró, mientras "El oficial Carpincho" se acercaba para compartir una fotografía como un personaje al que los niños sonreían.

MESA CON SILLAS DE CERDITOS | PIEZAS ELABORADAS EN MADERA CON DEDICACIÓN.

Es interesante resaltar que desde la institución, el objetivo es brindar herramientas para la futura inserción social de los internos por lo que, es a través de la actividad práctica, la dirección del camino para vislumbrar ese proceso de la mejor manera.

"Las piezas en su totalidad son elegidas por los directivos de la sección para el momento de la muestra. Me sorprende y a la vez estoy agradecida a mis compañeros capacitadores porque comparten su saber con más gente", indicó la prefecto.

CARPAS TIPI Y SUBE Y BAJA | ALTERNATIVAS DE JUEGOS ORIGINALES PARA LOS NIÑOS.

Gracias a esta iniciativa, un gran número de personas se acercó para observar las obras que fueron admiradas por todos, en especial, por dos niñas que jugaron con "El oficial Carpincho" y lo invitaron a registrar este momento junto a ellas.