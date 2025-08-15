Devoción a la Virgen de la Asunción

Las honras a la Virgen de la Asunción hoy en Casabindo (pequeño poblado distante a unos 50 kilómetros de Abra Pampa) es la festividad religiosa más conocida de toda la Puna, por la devoción a la patrona y por la gran atracción que genera el toreo de la vincha en la plaza de toros frente a la iglesia.

Las honras a la Virgen de la Asunción hoy en Casabindo (pequeño poblado distante a unos 50 kilómetros de Abra Pampa) es la festividad religiosa más conocida de toda la Puna, por la devoción a la patrona y por la gran atracción que genera el toreo de la vincha en la plaza de toros frente a la iglesia.

Hoy la localidad de pocas cuadras con calles empedradas se colmará de visitantes que superarán ampliamente a los vecinos y devotos que llegarán desde las comunidades cercanas para agradecer y renovar su fe en la santa a quien veneran durante todo el año, y muy particularmente en su día.

Bien temprano a la mañana, a las 6.45 se producirá la celebración del alaba y de la aurora; a las 9 se dará el sacramento de bautismo y matrimonio y media hora después en la plaza "Pedro Quipildor" iniciará el acto protocolar con presencia de autoridades provinciales y municipales.

Estará el intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca; la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz; Ariel Vásquez, presidente de la comunidad aborigen y Enrique Cruz, presidente de la Comisión Pro templo.

Para las 10.10 se previó la celebración de la solemne misa a cargo del obispo de la Prelatura de Humahuaca, Félix Paredes Cruz; finalizado el oficio religioso (alrededor de las 11) comenzará la procesión por las callecitas de la localidad puneña con la participación de numerosas imágenes que acompañarán a la patrona en su festividad.

PATRONA | LA SANTÍSIMA LUCE SU VESTIMENTA PARA LA FIESTA.

Después del almuerzo para las 13 se programó la chayada del corral de toros, ceremonia que estará a cargo de los promesantes ganaderos, toreros y miembros de la Comisión Pro templo; posteriormente comenzará un espectáculo de música y danzas folclóricas; y a las 13.30 la santísima Virgen de la Asunción a los toreros.

Media hora después comenzará el Toreo de la vincha que finalizará alrededor de las 16; y a las 17.30 se entregarán los premios a los toreros y se retirarán las sagradas imágenes visitantes con el acompañamiento de los samilantes y bandas de sikuris.

Más tarde a las 18 concluirá el rezo de la Novena con presencia de promesante y vecinos de Casabindo; y en la noche será el baile popular finalizando los festejos para la benefactora.

Ayer en el poblado se vivenciaron las celebraciones litúrgicas previas por la fiesta de la santísima con una masiva presencia de personas, expectantes por lo que sucederá hoy que sin dudas será un acontecimiento religioso cultural sin comparación alguna.