14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Onda Estudiantil 2025

Casting para bailar en la FNE

En el exConectar Lab mañana. Y el sábado en el Hotel de Turismo.

Jueves, 14 de agosto de 2025 06:18

Llegó el gran momento para los secundarios que deseen formar parte de los elencos artísticos para la Elección Representante Provincial y Nacional de la 74º FNE. Los requisitos son ser estudiante regular con aptitudes en canto, baile, acrobacia y otras disciplinas. Tienen que concurrir con ropa liviana, toalla y botella de agua recargable.

El primer casting se cumplirá mañana en el Centro de Innovación Educativa (exConectar Lab en la Ciudad Cultural). Acreditarán desde las 10, a las 11 harán la marcación coreográfica y de 12 a 16 la evaluación.

En tanto que el sábado se realizará en el Hotel de Turismo de Tilcara, de 11 a 18. El contacto es a través del teléfono 388-5974132.

 

