La hermana de Lionel Messi que se casa con un entrenador de Inter Miami

A diferencia de la exposición mundial que rodea a su hermano, María Sol Messi ha logrado construir una carrera sólida y un perfil discreto.

Sin embargo, todas las miradas están puestas en ella ante su inminente casamiento con Tuli Arellano, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El evento, que promete ser una celebración íntima y cargada de raíces rosarinas, se perfila como el gran acontecimiento familiar de este comienzo de año.

La fecha elegida es el próximo 3 de enero. El escenario no podía ser otro que Rosario, la ciudad que vio nacer a los Messi y también a Arellano, quien actualmente se desempeña como entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami.

La elección del día permitirá que Lionel Messi, de vacaciones hasta el 6 de enero, pueda estar presente junto a su esposa e hijos en la unión de su hermana menor.