"A María Luz Herrera la asesinaron con un rifle"

En la causa que la Justicia chaqueña investiga la desaparición y presunto crimen de la joven jujeña María Luz Herrera Leaño, el fiscal de investigación penal Gustavo Valero, dijo que "la joven fue ejecutada con un arma de fuego de largo calibre, y tras el asesinato, hicieron desaparecer el cuerpo de Luz". En sus expresiones recordó que los dos detenidos por el femicidio actuaron con roles centrales, uno en la provisión del arma y otro en complicidad.

Días atrás se realizó una audiencia que había sido requerida por el juez Kubicek, para la readecuación de la imputación de Darío Ezequiel Godoy Florentín (hijo) y de Darío Ismael Godoy Ojeda (padre), los dos hombres detenidos imputados por el supuesto femicidio de María Luz Herrera, que ahora tomó otro sentido la investigación que ya está cerrada y próxima a ser elevada a juicio ante un jurado popular.

PRESUNTO ENCUBRIDO | DARÍO ISMAEL GODOY OJEDA.

Agravan la imputación

Según la requisitoria fiscal, la desaparición y supuesto asesinato de la joven jujeña de 26 años, sucedido posiblemente el 29 de septiembre de 2023, donde las dos personas detenidas, padre e hijo, fueron imputados de "homicidio agravado en el contexto de violencia de género femicidio, para la pareja de la joven, mientras que, para el padre del detenido, en grado de partícipe primario.

GUSTAVO VALERO | FISCAL QUE ENTIENDE LA CAUSA.

Pero que "hoy tras finalizada la última audiencia, el fiscal Valero adecuó la calificación y la fijó como "homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio, todo agravado por el uso de arma de fuego", a título de autor para Ezequiel Godoy Florentín y partícipe primario para el padre.

Esta nueva calificación patea el tablero de investigación, teniendo en cuenta que al menos para la prensa, nunca se esgrimió por parte del fiscal, el posible asesinato de la joven, sobre todo utilizando un arma de fuego, que sería un rifle calibre 22, como lo describió el fiscal a los acusados en presencia de su abogado defensor Bruno Romero.

Rechazo de la defensa

En la nueva calificación del hecho el fiscal imputó a los dos Godoy de haber usado un arma de fuego larga para ejecutar a María Luz Herrera y desaparecer su cuerpo el pasado 1 de octubre de 2023, según el expediente judicial.

La nueva imputación fue rotundamente rechazada por la defensa de los imputados, donde el abogado defensor, Bruno Romero, dijo mostrarse sorprendido de lo que escuchó del propio fiscal, con la certeza que dijo que la joven fue asesinada por sus defendidos utilizando un arma de fuego de largo alcance.

"Rechazamos rotundamente esta calificación, aunque ya no tendríamos tiempo para plantear en esta instancia de investigación, pero demostraremos en las audiencias preliminares, que es una acusación absurda como carente de fundamento lo expresado por el fiscal Valero", manifestó Romero.

Sobre los hechos

María Luz Herrera Leaño falta de su hogar desde el pasado 26 de septiembre, fue vista por última vez en la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña, en un departamento de la calle San Martín, que alquilaba su novio Darío Ezequiel Godoy Florentín, imputado por la presunta autoría de homicidio agravado por el vínculo (femicidio).