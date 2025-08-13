Más de 30 detenidos por narcomenudeo

Durante la primera semana de agosto y a partir de datos aportados por vecinos mediante denuncias anónimas, se concretaron 29 allanamientos en distintos puntos de la provincia y se procedió a la detención de 32 personas vinculadas a causas por narcomenudeo, además del secuestro de drogas, vehículos y gran cantidad de dinero.

Los resultados surgen a partir de investigaciones iniciadas con datos aportados por la ciudadanía, en su gran mayoría al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, junto a la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia de Delitos Complejos de la Policía de Jujuy.

También se pudo establecer que, además de las 32 personas detenidas durante los 29 operativos judiciales, se secuestraron más de 17 mil 800 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base, 16 mil 201 dosis de marihuana y 3 millones 38 mil pesos. Además de numerosos vehículos.

PALPALÁ | RESULTADO DE UNO DE LOS ONCE OPERATIVOS EN ESA CIUDAD.

Según información a la que pudo acceder El Tribuno de Jujuy, 11 operativos fueron en la ciudad de Palpalá, 9 en barrios de la capital provincial, 5 en Perico y por último, 2 en San Pedro y en Monterrico, respectivamente.

Algunos de los operativos más destacados se registraron en los barrios San Francisco de Álava y Los Perales de la ciudad capital, cuando los efectivos policiales dieron cumplimiento a una orden de allanamiento de domicilios.

Como resultado de la medida judicial hubo dos detenidos y se procedió al secuestro de 682 gramos de marihuana, 55 mil pesos, 2 plantas y 7 plantines de marihuana, dispositivos móviles y un automóvil Volkswagen Fox.

SECUESTRO | DE PASTA BASE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N°1.

Otro dos procedimientos tuvieron lugar en unidades carcelarias. Una de ellas en el Establecimiento Penitenciario N°1 del barrio capitalino de Gorriti. En el lugar, el personal secuestró un teléfono celular y dos envoltorios de polietileno con pasta base que arrojó un peso de 15 gramos.

Mientras que en el Complejo Penitenciario N°7 del barrio Alto Comedero, efectivos de la Brigada de Narcotráfico incautaron cuatro envoltorios de polietileno que contenían marihuana, por un peso total de 23 gramos.

Además de otros tres envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y/o pasta base con un peso de 26 gramos.