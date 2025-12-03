Cena Blanca 2025: carpas renovadas y nuevas sorpresas para los egresados

El coordinador de eventos del Ente Antártico Permanente, Álvaro Zamorano, adelanto detalles de la estructura y organización de la cena blanca 2025, la cual este año llega con importantes mejoras en el predio de Ciudad Cultural.

Zamorano explicó que la infraestructura se encuentra “totalmente renovada”, con una distribución diferente de las carpas y mayor comodidad para los casi 3.900 estudiantes que asistirán al esperado evento.

ÁLVARO ZAMORANO | DESTACO MEJORAS EN LAS INSTALACIONES Y MAYOR COMODIDAD

Más espacio en la pista de baile

Una de las principales novedades será la ampliación de la carpa destinada a baile y al escenario.

Además, esta área integrará un sector interno con otro externo para generar una circulación fluida y un ambiente más aireado. Fuera de la carpa se prepararán espacios especiales para quienes quieran tomar aire o descansar.

Selfie points y espacios renovados

Los tradicionales sitios selfie se reubicarán en distintos puntos del predio y se sumarán nuevas sorpresas para que los egresados puedan disfrutar y capturar recuerdos de la noche.

Pasarela, accesos y recomendaciones

La disposición del público que acompaña la pasarela se mantendrá igual que en años anteriores.

Habrá dos pasarelas paralelas: una sobre la Avenida de los Estudiantes y otra sobre la Avenida Central de la Ciudad Cultural.

Zamorano solicitó a las familias y docentes que el punto de encuentro sea detrás de la Ciudad de las Artes y que eviten la zona de ANSES, ya que allí circula tránsito vehicular y se generan congestiones.

Seguridad y operativo conjunto

El evento contará con la participación de numerosos organismos del Gobierno provincial: Policía, SAME, Defensa Civil, Bomberos, Tránsito de la Municipalidad, Cruz Roja, Infraestructura y Secretaría de Equidad, entre otros, con el objetivo de garantizar un desplazamiento ordenado y un ambiente seguro para todos.

Salida y retiro de estudiantes

La salida general está prevista para las 6 de la mañana. Aquellos alumnos que deseen retirarse antes deberán hacerlo exclusivamente por un tutor, con acta firmada ante el director o profesor asesor correspondiente.



