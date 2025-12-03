26°
3 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Grabois
Sesión preparatoria
Pasarela
Grabois
Sesión preparatoria
Pasarela

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Paso Fronterizo

Cierre temporal del Complejo Fronterizo Jama

El paso internacional permanecerá cerrado debido a condiciones climáticas adversas.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 20:00

El Complejo Fronterizo Jama se encuentra inhabilitado temporalmente para el ingreso y salida del país a partir de las 19:30 de este miércoles 3 de diciembre de 2025.

La medida fue adoptada como consecuencia de una tormenta eléctrica que está afectando directamente a la zona del complejo. Estas condiciones meteorológicas impiden de manera significativa y riesgosa el desarrollo normal de los procedimientos de revisión y control de usuarios.

La inhabilitación tiene un carácter temporal y se mantendrá mientras persistan las condiciones que comprometen la operatividad y la seguridad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD