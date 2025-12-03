Cierre temporal del Complejo Fronterizo Jama

El Complejo Fronterizo Jama se encuentra inhabilitado temporalmente para el ingreso y salida del país a partir de las 19:30 de este miércoles 3 de diciembre de 2025.

La medida fue adoptada como consecuencia de una tormenta eléctrica que está afectando directamente a la zona del complejo. Estas condiciones meteorológicas impiden de manera significativa y riesgosa el desarrollo normal de los procedimientos de revisión y control de usuarios.

La inhabilitación tiene un carácter temporal y se mantendrá mientras persistan las condiciones que comprometen la operatividad y la seguridad.