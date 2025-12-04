El cantante lírico Seba Mealla, presentará en Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), "El año en canciones".

La cita es el domingo 14 a las 21.

Se trata de un espectáculo íntimo y emotivo del artista, que llega a la Sala Mayor de este espacio para cerrar un ciclo anual de conciertos con gran convocatoria, que tuvo lugar a lo largo de este 2025, como una propuesta más de la amplia grilla de El Pasillo.

El concierto propone un recorrido por las canciones más significativas del año, hiladas con textos reflexivos y una puesta que invita al silencio y a la conexión.

La producción artística está a cargo de Rodolfo Pacheco, quien también participará en escena aportando su mirada teatral y sensibilidad artística.

Las entradas están en venta con valores escalonados. Hasta el 9 de este mes, se consiguen a $12.000; y hasta el 10, a $15.000.

Las reservas se pueden hacer por www.entradaweb.com.ar