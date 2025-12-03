El arte de darle tiempo y espacio a las grandes ideas

Por Diego Kexel Gte. Gral. WeWork Latinoamérica.

Crear espacios de reflexión profunda potencia la creatividad, la colaboración y la innovación dentro de los equipos. Con esto en mente, ¿cómo pueden las organizaciones transformar la forma de trabajar al darle más tiempo y espacio a las ideas?

Las mejores ideas no surgen en medio del ruido, sino en los espacios donde la mente puede respirar. En un mundo donde la inmediatez, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y la hiperproductividad parecen dominar la agenda diaria, el concepto de pensamiento espacioso comienza a posicionarse como una herramienta clave para impulsar la productividad, la creatividad y la toma de decisiones estratégicas.

El término pensamiento espacioso refiere a la capacidad de generar y sostener un entorno (tanto mental como físico) donde las ideas puedan crecer sin la presión permanente de la inmediatez. En vez de operar en un estado de urgencia continuo, centrado en tareas inmediatas y metas de corto plazo, este enfoque propone incorporar pausas intencionales que habiliten la reflexión profunda, la creatividad y la conexión de ideas de manera inesperada. En un informe elaborado por la Harvard Business Review, este "modo espacioso" implica un tipo de atención distinto: uno que, en lugar de responder automáticamente bajo estrés o prisa, invita a detenerse, evaluar alternativas y tomar decisiones más conscientes y acertadas. En definitiva, no se trata de trabajar menos, sino de trabajar con mayor claridad mental, permitiendo alejarse del ruido operativo para reconectar con el pensamiento estratégico.

El liderazgo del futuro no pertenece a quienes hacen más, sino a quienes piensan mejor. En tiempos donde la urgencia parece imponerse sobre todo, recuperar el espacio para pensar es un activo fundamental para la gestión del trabajo. Las ideas más valiosas aparecen cuando la mente tiene margen para explorar, conectar y profundizar. Pausar no es perder tiempo; es invertir en la claridad y creatividad necesarias para afrontar desafíos que ya no admiten respuestas automáticas. Aquellas empresas que estimulan activamente el desarrollo de este pensamiento espacioso, no solo fortalecen la innovación y productividad de los colaboradores, sino que también mejoran la colaboración y el rendimiento de los equipos de trabajo.

Cuando una empresa opera bajo la premisa de que "todo es urgente", corre el riesgo de confundir actividad con productividad. Esta presión constante no sólo genera estrés y desgaste, sino que también limita la creatividad, afecta la calidad de los resultados y compromete el bienestar de los equipos. A largo plazo, esta dinámica crea la ilusión de eficiencia, mientras que en realidad disminuye la calidad del trabajo, la creatividad y el compromiso de los colaboradores con la organización. Con esto en mente, ¿de qué manera las compañías pueden implementar el pensamiento espacioso en su día a día?

Rediseñar la comunicación organizacional: implica que los líderes gestionen prioridades y plazos de manera efectiva, al mismo tiempo que fomentan una cultura que valore la reflexión por encima de la inmediatez. Esto permite tomar decisiones más estratégicas, optimizar el desempeño de los equipos y fortalecer la innovación y el compromiso de los trabajadores.

Estimular el pensamiento estratégico: Establecer momentos dedicados exclusivamente a la reflexión, el análisis y la creatividad, libres de interrupciones y sin la presión de los plazos inmediatos. Estos espacios permiten que las ideas maduren, se conecten conceptos de manera innovadora y se tomen decisiones más estratégicas. Además, incorporar pausas activas o momentos de exploración lúdica ayudan a impulsar la creatividad, renovar la energía y fomentar un pensamiento más flexible.

Cultura que valore la reflexión: fomentar un entorno donde se reconozca y premie no solo la rapidez y los resultados inmediatos, sino también la calidad del pensamiento, la innovación y la toma de decisiones estratégicas. Esto incluye valorar el aprendizaje continuo y normalizar que los colaboradores puedan expresar que necesitan más tiempo para pensar antes de actuar.

Crear entornos que faciliten tanto la reflexión profunda como el trabajo en equipo. En un contexto laboral en constante cambio, la capacidad de adaptarse a distintos modelos de trabajo -remoto, híbrido o presencial- se vuelve fundamental para promover la salud mental y física de los empleados. De hecho, según el informe Retos y perspectivas del trabajo: revelando las claves de la evolución laboral, elaborado por WeWork y la consultora Michael Page, el 61% de los colaboradores argentinos asegura que su salud mental ha mejorado bajo un modelo híbrido, y un 65% percibe un aumento significativo en su productividad.

En síntesis, promover espacios de reflexión, valorar la pausa y diseñar entornos que promuevan la concentración y la colaboración de los colaboradores no solo potencia la creatividad y la innovación, sino que también fortalece la salud, el compromiso y el desempeño de los equipos. Adoptar estas prácticas del pensamiento espacioso permite que las decisiones sean más acertadas, sostenibles y alineadas con los objetivos de largo plazo, transformando la manera en que las empresas enfrentan los desafíos presentes en el ecosistema laboral.