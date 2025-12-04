ATE Jujuy dijo presente en el Confederal de San Luis

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy participó del Confederal de ATE Nación realizado en la provincia de San Luis, con una nutrida delegación del Consejo Directivo Provincial (CDP) junto a las seccionales Palpalá, La Quiaca, El Carmen, Perico y Humahuaca, reafirmando la representación de los trabajadores estatales de todo el territorio jujeño.

Durante las deliberaciones, los secretarios generales de las distintas seccionales del país debatieron las problemáticas de cada región y avanzaron en definiciones que marcan el rumbo gremial para el próximo período. Entre las principales resoluciones, se acordó una Jornada Nacional de Lucha inmediata ante la eventual sanción de la Reforma Laboral, la convocatoria a una Marcha Federal con proyección hacia 2026 y la realización de un Plenario Nacional Municipal, con eje en la situación de los trabajadores de gobiernos locales.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Carlos Sajama, secretario general de ATE Jujuy, destacó el protagonismo provincial porque "la participación del gremio fue muy importante en este Confederal, que reunió a todos los secretarios generales de las seccionales. La provincia estuvo acompañada por Palpalá, Perico, El Carmen, Humahuaca y La Quiaca". Además, remarcó la intervención específica de Palpalá: "Por ser una de las seccionales más grandes, participó de una mesa de trabajo vinculada a comisiones revisoras y representación, junto a la conducción nacional".

Sajama subrayó que el debate permitió dimensionar asimetrías salariales en el país. "Escuchamos realidades muy duras. Hay municipios donde se cobra entre $250.000 y $300.000, con salarios permanentes que no alcanzan. Incluso hay provincias con situaciones más críticas que la nuestra, y eso llama a redoblar esfuerzos", sostuvo. En esa línea, insistió en que "el sector municipal sigue siendo el más postergado a nivel nacional", motivo por el cual el sindicato impulsará un Congreso de Municipales de ATE para fortalecer organización y afiliación en el interior provincial.

Asimismo, el dirigente indicó que desde la conducción nacional, encabezada por Rodrigo Aguiar, se pidió profundizar el trabajo territorial, ya que "nos solicitaron fortalecer la presencia en los municipios. En Jujuy estamos en casi todos, pero aún existen muchos trabajadores precarizados y jornalizados". En el informe presentado por la delegación jujeña se reiteró el reclamo por recomposición salarial con referencia a la Canasta Básica, además de exigir pase a planta permanente para garantizar estabilidad laboral.

Finalmente, Sajama advirtió sobre el escenario nacional: "Hay ajustes y se viene la Reforma Laboral. Apenas se sancione, ATE estará en conflicto con paro y movilización, y cada provincia definirá sus acciones". Y concluyó, diciendo que "nuestra conducción es la única que le da pelea al Gobierno nacional. Desde Jujuy seguimos acompañando y fortaleciendo la conducción nacional".

Con definiciones claras y una agenda de lucha en marcha, ATE Jujuy volvió de San Luis con el respaldo de un Confederal que apostó por la unidad y la organización para enfrentar el contexto económico y laboral del país.