¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Historias de superación
Abra Pampa
Humahuaca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
barrio Aguas Negras
Narcomenudeo
PALPALÁ
San Francisco de Alava
alto comedero
Historias de superación
Abra Pampa
Humahuaca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
barrio Aguas Negras
Narcomenudeo
PALPALÁ
San Francisco de Alava
alto comedero

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2194.50

DÓLAR BLUE

$1330.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

"Los Vikingos" eligen soberana

La cita es mañana por la tarde a partir de las 15 en el edificio escolar, ubicado en calle Bustamante 656.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 03:21
CANDIDATAS | SE PREPARAN PARA SUCEDER A GUADALUPE ESPINOZA, REINA 2024.

Una de las tradicionales escuelas de Perico suma un nuevo nombre a la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una de las tradicionales escuelas de Perico suma un nuevo nombre a la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En esta oportunidad, los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Maestro Humberto Samuel Luna" elegirá a la sucesora de Guadalupe Espinoza. La cita es este jueves a partir de las 15 en el establecimiento escolar.

Veintidós son las bellas jovencitas candidatas al cetro escolar, ellas son: Marianela Cruz, Rosario Flores, Natalia Cruz, Mía Rodríguez, Luján Gutiérrez, Marilyn Salazar, Leonela Busellato, Leila Jimenes, Oriana Irala, Aylen Rojas, Luján Vilca, Tatiana García, Sabrina Almada, Antonella Herrera, Araceli Torres, Gisel Arancibia, Marianela Subelza, Guadalupe Tejerina, Belinda Aguirre, Evelin Velázquez, Noemí Ayarde y Celeste Huanco.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD