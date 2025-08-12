Cortes de energía programados en Fraile Pintado y Pampa Blanca

La empresa distribuidora de energía EJESA informó que este miércoles 13 de agosto se realizarán trabajos de mejoras y mantenimiento en la red eléctrica que requerirán la interrupción del servicio en distintas localidades del interior de la provincia.

La empresa distribuidora de energía EJESA informó que este miércoles 13 de agosto se realizarán trabajos de mejoras y mantenimiento en la red eléctrica que requerirán la interrupción del servicio en distintas localidades del interior de la provincia.

En Pampa Blanca, el corte se extenderá desde las 09:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente y afectará a La Obra y zonas aledañas. Según detalló la empresa, las tareas consistirán en un despeje arbóreo en líneas eléctricas, con el objetivo de mejorar la seguridad del suministro y reducir las interrupciones.

Por su parte, en Fraile Pintado el servicio se interrumpirá de 08:00 a 13:00 horas, alcanzando a los barrios Guayacán, La Bajada y zonas cercanas. En este caso, se realizará el reemplazo de postes dañados y la instalación de seccionadores de media tensión, lo que permitirá efectuar otras obras de mejoras eléctricas y garantizar un servicio más seguro y confiable.

EJESA recordó que estos trabajos forman parte de su plan de mantenimiento programado y solicitó a los usuarios tomar las previsiones necesarias mientras dure la interrupción del servicio.