Boca Juniors no levanta

De la mano de Juan Román Riquelme, Boca atraviesa la peor racha sin victorias de su historia, acumulando cuatro meses y 12 partidos sin conseguir un triunfo.

De la mano de Juan Román Riquelme, Boca atraviesa la peor racha sin victorias de su historia, acumulando cuatro meses y 12 partidos sin conseguir un triunfo.

La última vez que el "xeneize" saboreó una victoria fue el 19 de abril, un hito que marca el inicio de esta muy preocupante sequía que mantiene en vilo a sus hinchas.

Desde aquel 19 de abril, el panorama en el mundo y el país ha cambiado significativamente, mientras la incertidumbre se apodera del club de La Ribera.

En aquel entonces, el Papa Francisco seguía siendo el líder del Vaticano y el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica aún vivía, figuras que marcaban la agenda global y regional.

La última vez que Boca ganó un partido oficial, el escenario local también era distinto. El dólar cotizaba a $1.100, muy por debajo de su valor actual. Además, en el ámbito cultural, la serie "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín y que se convertiría en un furor en Netflix, aún no había estrenado.

En el mundo del deporte, específicamente en el automovilismo, Franco Colapinto todavía era piloto de reserva y no había debutado oficialmente con Alpine. En el fútbol local, Platense aún no había conquistado su primer título en Primera División, y a nivel internacional, el PSG seguía sin sumar estrellas de la Liga de Campeones de Europa a su palmarés.

Estas comparaciones no solo subrayan la extensión de la racha negativa de Boca Juniors, sino que también contextualizan el tiempo transcurrido desde aquel último festejo.

River

El zaguero de River, Germán Pezzella, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será baja en el "millo".

El sábado, River había empatado 0 a 0 con Independiente con las alarmas encendidas por la salida de Pezzella.

Barracas derrotó a Aldosivi

BARRACAS CENTRAL

Barracas Central venció ayer como local por 3 a 1 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Los goles para el "guapo" los convirtieron Facundo Bruera por duplicado, a los 28 minutos del primer tiempo y a los 13' del segundo, y Gonzalo Morales, a los 3' del complemento. En tanto, Tiago Serrago logró descontar para los comandados por Mariano Charlier, a los 5 minutos de la segunda etapa.

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A del campeonato local con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16.15.

Por su parte, el "tiburón" de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15.30, por la siguiente jornada de la Liga Profesional.

En el primer tiempo, el "Guapo" impuso condiciones desde el comienzo y dicha superioridad se trasladó al resultado cuando Bruera anotó para el anfitrión.

Asimismo, el arranque del complemento fue frenético. Barracas logró estirar la ventaja con un tanto de Morales.

En la siguiente jugada Justo Giani aprovechó una mala salida desde el fondo de los locales y habilitó a Tiago Serrago, quien sacó un potente remate de derecha para vencer al arquer Ledesma.

Más adelante, fue la visita quien cometió una equivocación defensiva y permitió que Barracas vuelva a estirar la ventaja a dos goles. Tomas Kummer no despejó la pelota cuando pudo y Ruíz aprovechó para ganarle la posición, pero se encontró con el guardameta rival. Sin embargo, su respuesta fue floja y dejó la pelota viva dentro del área para la llegada del atacante platense de 26 años.