Sin goles entre River y el “rojo” en Avellaneda

En un duelo con tres goles anulados por posición adelantada, Independiente y River igualaron por 0 a 0 en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

En un duelo con tres goles anulados por posición adelantada, Independiente y River igualaron por 0 a 0 en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Santiago Montiel, Walter Mazzantti y Miguel Borja fueron los autores de los tantos que fueron anulados en el inicio de la segunda etapa. Con este empate, River alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B pero dejó pasar la chance de ser único líder, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el campeonato.

Inicio de primer tiempo parejo, con Independiente más en el campo de River pero el equipo de Marcelo Gallardo aguantó y defendió bien para jugar de contraataque y encontrar el dominio desde el juego.

La jugada más clara hasta ese momento fue un remate con la pierna derecha del delantero uruguayo Matías Abaldo a los 35 minutos del primer tiempo, que pudo haber sido el 1 a 0 de Independiente pero fue bien parado por el arquero Franco Armani.

El defensor de River Germán Pezzella sintió un fuerte pinchazo en la pierna y tuvo que ser reemplazado por Sebastián Boselli a los 43 minutos del primer tiempo, lo que causó el llanto desconsolado del zaguero en el banco de suplentes.

En el inicio del complemento, a Independiente le anularon un golazo: un zurdazo al ángulo magistral de Santiago Montiel pudo haber sido el 1 a 0, pero por una posición adelantada de Matías Abaldo en el pase final antes de la ejecución no fue sancionado.

Pocos minutos más tarde, otro offside le impidió al "rojo" ponerse en ventaja: un paso adelantado del lateral Federico Vera le impidió al local ponerse en ventaja cuando la pelota ingresó en el arco tras un remate de Mazzantti.

Pero River también tuvo su gol anulado, con un claro offside del colombiano Miguel Borja, que después definió muy bien al segundo palo, cruzado, y el encuentro siguió por 0 a 0.