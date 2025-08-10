La marcha evocativa del Éxodo Jujeño se realizará por las calles céntricas

Tras una reunión organizativa en el marco de los preparativos por las celebraciones del Éxodo Jujeño en San Salvador de Jujuy, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, confirmó que la tradicional marcha evocativa se llevará a cabo por el casco céntrico de la ciudad.

“Fue una reunión muy importante como todos los años, en la que convocamos a todas las áreas e instituciones involucradas en la marcha evocativa y en el desfile del 23 de Agosto. Es fácil ponernos de acuerdo porque son las mismas instituciones, aunque cambien las autoridades”, señaló Marenco.

El funcionario explicó que, al igual que en 2023 y en otras ediciones anteriores, el evento no se desarrollará en el escenario del Xibi Xibi debido a trabajos de mantenimiento en el lecho del río, luego de los daños ocasionados por las fuertes crecidas registradas en la temporada de lluvias.

Por otra parte, confirmó que el desfile del 23 de Agosto se realizará en la avenida Forestal, en Alto Comedero, tal como ya es tradición. “Esta reunión sirvió para ultimar detalles y afinar la organización, para que estos actos tengan el brillo y la convocatoria que cada año caracterizan a esta festividad tan importante para San Salvador de Jujuy”, concluyó Marenco.