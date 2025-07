Conti: "Lograr cosas importantes"

Jujuy Básquet acordó la llegada de su primer refuerzo e ilusiona a todos. Bruno Conti, de dilatada trayectoria en el deporte de la americana en nuestro país, contó que "voy con las expectativas de lograr cosas importantes". Si bien restan un par de meses para el inicio de la temporada de La Liga Argentina, la dirigencia de los "cóndores" se encuentran en el armado del equipo. "Mi llegada a Jujuy se dio por el llamado de Guillermo Tasso, el técnico me conoce, tengo una relación de hace años, hemos compartido en dos equipos diferentes y tenemos un gran vínculo, me ayudó mucho en distintos momentos de mi carrera y yo le estoy muy agradecido", expresó.

El nuevo base del elenco jujeño admitió que "me contó el proyecto que tenía, me habló del club y la verdad que no dudé mucho, me gustan los desafíos y las experiencias nuevas", al tiempo que agregó que "siempre veíamos la forma o hablábamos de cuando nos íbamos a volver a encontrar, por suerte se dio y estoy muy contento con eso".

Conti sabe lo que es el ascenso, pero principalmente de la zona sur "siempre jugué la zona sur y siento que no se mira mucho la norte y viceversa, cuando pregunté por el club, todos me hablaron maravillas de la estructura, de la gente y de cómo te tratan, por lo que me encuentro ansioso por ya estar allá preparando la temporada", subrayó.

El jugador nacido en Junín, tiene 25 años y jugó en Ciclista de Junín, Atlético Tala, Unión de Colón, Atlético Pilar, Ateneo Versalles, por lo que anunció que "al equipo siento que le puedo aportar en distintas facetas del juego, me gusta ser generador para mis compañeros y puedo anotar también. Y en lo defensivo tratar de contagiar todo el tiempo desde la energía y tratar de mantener a todo el equipo enfocado todo el tiempo".

Si bien no conoce Jujuy contó que "estuve un día de vacaciones cuando era chico", ya comenzó a interiorizarse "estoy con muchas ganas de conocer la ciudad, un poco la cultura y cómo se vive allá". Remarcó que "se hará un importante trabajo, queremos que el hincha se sienta identificado con el equipo, de jugar en todas las canchas siendo un equipo muy duro y de formar un equipo con muchas ganas de quedar en lo más alto. Ojalá lo podamos conseguir, claramente fácil no es, tenemos que construir una identidad desde el día uno".

Jujuy Básquet jugó las últimas temporadas a estadio lleno, algo que entusiasma a Bruno Conti que reconoció que "me dijeron que la gente acompaña y no hay mejor sensación que jugar a cancha llena, es un privilegio. Intentaremos devolverle ese apoyo".