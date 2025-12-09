19°
9 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
BUENOS AIRES

Desfiguró a golpes a su hijastra de siete años

Los vecinos lo atacaron a golpes y casi lo linchan.

Martes, 09 de diciembre de 2025 00:00

Una nena de 7 años fue golpeada por su padrastro, un hombre de 37, en la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda. Al escuchar los gritos de la madre de la víctima, los vecinos casi linchan al agresor y lo entregaron a la Policía.

Ocurrió en la casa donde la nena estaba al cuidado del agresor Axel Damián Rivero, que convivía con la familia.

La madre llegó y se encontró con una escena desgarradora. Su hija tenía la cara desfigurada, cortes en los labios, mordeduras en los brazos y hematomas en todo el cuerpo.

Al ver el estado de su hija, la mujer enfrentó a Rivero, pero también fue agredida. Sus gritos desesperados alertaron a los vecinos, que salieron a la calle y lograron reducir al atacante.

Por varios minutos, retuvieron a Rivero hasta que llegó la Policía y lo entregaron a las autoridades.

La niña sufrió un fuerte traumatismo facial, golpes en distintas partes del cuerpo, heridas compatibles con mordeduras, por lo que permanece internada.

 

Últimas noticias

