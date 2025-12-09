Autoconvocados de Ledesma con respaldo de los vecinos

El grupo de delegados autoconvocados que permanece protestando hace 34 días en la entrada de la empresa Ledesma, recibió el apoyo de la comunidad de Libertador General San Martín, manifestado en una marcha realizada días atrás.

En la oportunidad, el grupo de delegados que acampa hace más de un mes, afirmó que a través de esta protesta pacífica pudieron detener la ola de despidos de los trabajadores azucareros y reafirmaron su rechazo a la conducción del sindicato Soeail "que no gestionó ninguna solución en esta situación".

Gonzalo Mercado, delegado gremial, afirmó que: "Tuvimos el apoyo de compañeros despedidos y de toda la comunidad, referentes gremiales, organizaciones sociales, todos marchamos desde la plaza central hasta la puerta de la empresa".

Destacó que la marcha se desarrolló con normalidad y de forma pacífica, "aunque lamentablemente la empresa sigue manteniendo su postura de no negociar", agregó.

"Es grave que en la marcha no apareció nadie de la comisión que conduce Luciano Lezano, agravando esto los delegados autoconvocados recibieron amenazas de muerte desde ese sector, por lo que ya hicimos las denuncias correspondientes", agregó.

Mercado destacó que desde el grupo de delegados autoconvocados continuarán "luchando con mucha fortaleza por la reincorporación de los despedidos y por mejores salarios y condiciones de trabajo".

Denunció más adelante que "la comisión sigue gastando plata en festejos para gente no afiliada, que ni siquiera trabaja en la empresa. Quieren tapar los despidos, la falta de gestión salarial gastando plata y burlándose de los delegados".

Asimismo, destacó que hasta la fecha "no se llevó a cabo la elección de delegados porque no se convocó formalmente. Lezano quiere pagar para que voten a sus delegados, estamos sin paritarias y sin cláusula de revisión pactada para noviembre".

Por último, valoró que gracias a los 34 días de acampe y lucha, "no solo se detuvo la ola de despidos de la empresa, sino que hoy se habla de un bono para los trabajadores azucareros". Además, ratificó que se mantendrá la lucha iniciada hasta conseguir lo que están solicitando a la patronal.