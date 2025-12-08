Policias y sujetos conocidos del ámbito delictivo protagonizaron un enfrentamiento en Perico

El pasado domingo por la tarde, personal policial que realizaba tareas investigativas en el barrio Nueva Ciudad, de la localidad tabacalera, fue atacado por un grupo de individuos conocidos en el ámbito delictual. Los protagonistas comenzaron a arrojar objetos contundentes e insultar a los efectivos, hecho que provocó lesiones en uno de ellos y daños en un móvil policial.

Ante la escalada de la situación, se solicitó de manera urgente el apoyo del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6 de Perico, cuyos integrantes acudieron rápidamente al lugar para intentar controlar el conflicto. Durante el operativo, los sujetos se atrincheraron en un domicilio de la zona.

Luego de diversas instancias de diálogo, cuatro de los involucrados decidieron deponer su actitud y salieron voluntariamente de la vivienda. Sin embargo, para dar cumplimiento a una medida judicial vigente, los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria. En el interior se identificó a dos personas más que habían participado en la agresión.

Finalmente, los seis implicados fueron demorados y trasladados a la dependencia policial correspondiente para la realización de los trámites de rigor.