Uquía: acto de inicio de ciclo e inauguración de refacciones

En un marco de celebración comunitaria y con la Quebrada de Humahuaca como escenario, la provincia de Jujuy dejó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026. La ceremonia oficial tuvo lugar ayer en la histórica Escuela N° 27 "Juan Galo Lavalle", establecimiento que comparte predio con el Colegio Secundario N° 26 y que hoy luce una fisonomía renovada gracias a un ambicioso plan de obras.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Alberto Bernis, y la ministra de Educación, Daniela Teseira, acompañados por la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, legisladores y autoridades del área educativa.

La elección de Uquía para el inicio de clases no fue azarosa. El edificio escolar fue beneficiario del programa de Refacciones Integrales del Promace, lo que permitió no solo la puesta en valor de las aulas, sino también la inauguración de un moderno polideportivo que servirá para los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Durante su discurso, el vicegobernador Bernis destacó la importancia de la presencia estatal en las zonas rurales al señalar que "entendemos que, en los lugares alejados de los grandes centros urbanos, es donde más se necesita el apoyo de las autoridades. No hay crecimiento cultural ni productivo sin una buena educación".

Asimismo vinculó el desarrollo educativo con la matriz productiva de la provincia, recordando que la renta generada por el Parque Solar Cauchari es el motor financiero para estas obras. Adelantó además que el gobernador Carlos Sadir continúa gestionando nuevos proyectos de minería y energía solar cuyos recursos serán volcados directamente al sistema educativo.

Por su parte, la ministra Teseira brindó un mensaje enfocado en la "humanización" de la gestión pública. "Inaugurar una obra no es solo infraestructura; es dignidad y respeto. Es decirle a cada estudiante que su lugar importa", señaló la funcionaria, quien definió a la educación como un "acto de confianza en el futuro".

Teseira también subrayó los aspectos técnicos del inicio de clases: la garantía de días de clase donde se ratificó el compromiso de cumplir con los 190 días de actividades efectivas, objetivo apuntalado por tutorías pedagógicas realizadas durante las semanas previas. La articulación ministerial al anunciar una mayor coordinación entre equipos técnicos y territoriales para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias escolares y la inclusión real puesto que "no puede haber calidad educativa si dejamos a alguien atrás", sentenció la ministra.

La jornada incluyó un recorrido por las nuevas instalaciones, donde alumnos y docentes celebraron la mejora en sus condiciones de trabajo y aprendizaje. Las autoridades hicieron un llamado a los estudiantes a mantener la "constancia y dedicación" en un año que asoma con el desafío de consolidar los procesos de aprendizaje en todo el territorio jujeño.

Mayor movimiento escolar matutino y la tarde desierta

JUEGOS | UN PUÑADO DE NIÑOS EN EL TURNO TARDE DE LA ESCUELA PUCARITA.

La medida de fuerza docente de la víspera impactó sobre todo en el turno tarde de los establecimientos públicos primarios que lucieron prácticamente desiertos, según constató El Tribuno de Jujuy en una recorrida. Por la mañana hubo mayor movimiento. En la Escuela Pucarita asistieron 4 docentes de grado por la mañana y por la tarde solamente una que dictó clases a 6 alumnos presentes; los maestros especiales sí concurrieron.

Con tal motivo tienen previsto realizar hoy el acto de inicio del ciclo lectivo 2026, a las 7.30 y a las 13.30 respectivamente. La matrícula de la institución ubicada en la esquina de calles Independencia e Italia registra un incremento respecto al año pasado, se encuentra por encima de los 650 alumnos y tienen mayor demanda.

La expectativa desde la vicedirección para este período es que trabajen tranquilos, cómodos y que los papás acompañen a los chicos. La Escuela Belgrano ayer realizó su acto de apertura en el horario matutino donde 18 divisiones desarrollaron actividad normal y los tres grados donde falta la designación fueron atendidos por directivos y secretarias.

ESCUELA BELGRANO | CARTELES DE BIENVENIDA PARA LA PROMO 2026.

En cambio por la tarde el panorama fue diametralmente opuesto porque un solo maestro no se adhirió al paro y tuvo 5 alumnos. Por eso la ceremonial inicial será hoy. El histórico establecimiento cuenta con más de 1.000 alumnos distribuidos en 21 grados por la mañana y 21 por la tarde. En este 2026 están registrando migración de colegios privados y hay muchas solicitudes de ingreso sobre todo para el horario matutino de 1º, 2º y 3º grado, a las que no se puede dar respuesta porque ya cuentan con 30 chicos por aula.

El personal tiene las mejores expectativas para el ciclo, que los estudiantes asistan y que los padres sean responsables con los horarios tanto de entrada como de salida. Mientras que en la Escuela Nº 360 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, de avenida Almirante Brown, la mañana del lunes fue un poco más regular con mayor afluencia de docentes y los grados estaban en condiciones por lo que se dieron clases. Pero por la tarde solo tuvieron un grado con actividad.

Es por eso que hoy comenzarán la labor con el acto de inicio para las 18 divisiones del turno mañana y las 13 del turno tarde. Todavía están realizando confirmación de bancos pero el año pasado hubo 580 alumnos.

Es con mayor inversión educativa

Las clases iniciaron ayer con inversión en infraestructura, paritarias anticipadas y políticas para asegurar trayectorias continuas y de calidad. “Fortalecimos la educación pública priorizando la alfabetización, la inclusión, la refacción de escuelas y la contención de nuestros docentes. Vamos a avanzar en la desburocratización de este sistema que es muy grande.

Ese es el desafío de este año”, remarcó el gobernador Carlos Sadir en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy. “En cuanto a infraestructura y bienestar escolar, inauguramos 10 nuevas escuelas y refaccionamos a estrenar 9 en 2025. Este año ya están en refacción 27 establecimientos, y tenemos previstas obras de ampliación y refacción en 15 escuelas más. También, planificamos la refacción y construcción de 11 nuevos edificios para sustituir viejas instalaciones”, destacó. “Además, realizamos mantenimiento preventivo en 500 escuelas.

En conectividad, instalamos red de internet en 189 instituciones; hoy el 85% de las escuelas rurales ya posee conexión de alta velocidad. Además, entregamos computadoras e impresoras a docentes de distintas áreas de educación”, detalló. El gobernador destacó que “la Ciudad de las Artes ya es una realidad, un nuevo espacio con más de 1.244 estudiantes de diferentes carreras”. Y que se empezó con el Listado Único de Orden de Mérito publicado.