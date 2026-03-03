El municipio consolidó “una administración responsable”

En el mensaje que el intendente capitalino Raúl Jorge brindó ayer al dejar abierto el período de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante local, efectuó numerosos e importantes anuncios que concretará durante este año de su gestión abarcando diferentes sectores de la ciudad que consideró necesarios.

Destacó que durante el 2025 sostuvo el ordenamiento de las cuentas municipales sin aumentar impuestos. Lo cual fue posible gracias a incentivos fiscales como exención para vehículos híbridos, descuentos por pago anticipado y planes de regularización de tasas, fortaleciendo la recaudación genuina y la digitalización de trámites.

Afirmó que el municipio no contrae créditos desde hace más de 25 años, consolidando una administración responsable y autónoma.

Destacó la consolidación de políticas públicas destinadas a la inclusión, discapacidad, infancia, juventud y adultos mayores.

En medio ambiente, la ciudad amplió su superficie verde de 40 a 165 hectáreas desde 2010, avanzó en la incorporación y delimitación de 10 nuevas hectáreas en el Parque Botánico Municipal "Barón Schüel" integrando a las Yungas al entramado urbano. Se plantaron 3.800 ejemplares de especies arbóreas en el Parque Xibi Xibi, donde además ejecuta el recambio del alumbrado perimetral y se diseñan nuevos espacios deportivos.

En infraestructura urbana logró una cifra récord de 242 cuadras pavimentadas, más de 115 con fondos municipales, más de 40 mediante el sistema de obras mixtas con participación vecinal, 15 cuadras de nexo por administración y 67 adicionales con financiamiento de la Tasa vial.

Esta última posibilitó pavimentar 67 cuadras en un año, incluyendo la avenida Hipólito Yrigoyen, sin ella "no hubiera sido posible", remarcó, y subrayó que la información sobre recaudación y ejecución es pública.

APOYO | DIRIGENCIA Y MILITANCIA ESCUCHARON AL INTENDENTE CAPITALINO.

Este año anunciará la licitación para otras obras de pavimentación y un nuevo multiespacio en las 150 Hectáreas en Alto Comedero, la ampliación en el entrepiso del Mercado 6 de Agosto y la construcción de un ascensor urbano en Ciudad de Nieva.

Celebró el envío del proyecto de Coparticipación municipal a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo provincial, al considerarlo una herramienta básica del federalismo y autonomía local; aparte solicitó gestionar medidas presupuestarias que fortalezcan el vínculo entre Nación y municipios.

Anunció que trabajará en desarrollar una aplicación para el transporte alternativo de pasajeros, articulando acciones con entidades bancarias para generar beneficios para los conductores. El objetivo es ordenar el sistema, brindar seguridad a los usuarios, garantizar información clara sobre el vehículo y el conductor, verificar antecedentes y asegurar condiciones adecuadas de prestación del servicio.

Confirmó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto de actualización tarifaria y un proyecto de ordenanza para regularizar la Revisión Técnica Vehicular, fortaleciendo los controles y la seguridad vial.

Transmitió tranquilidad a la UTA y a sus trabajadores asegurando que se respetará lo establecido por ordenanza y que ningún trabajador se quedará sin empleo. A la vez garantizó a los empleados municipales que no habrá despidos ni ajustes planificados, y reafirmó el compromiso con la estabilidad laboral.

Más adelante dijo que analiza la creación de un Centro de kinesiología en el Parque "General Arias", para brindar atención y acompañamiento a deportistas, fortaleciendo la infraestructura de la salud deportiva en la ciudad.

Y se planteó como objetivo la pavimentación de la avenida Juella que une San Salvador de Jujuy con Palpalá en Alto Comedero, obra clave para la integración del Gran Jujuy y la mejora de la conectividad regional.

Fortalecimiento institucional

En otro tramo de su mensaje, el intendente Raúl Jorge aseguró que defenderá el Boleto Educativo Gratuito y Universal (Begu) como una herramienta de equidad, inclusión y garantía de derechos; y que profundizó el trabajo en el marco del Gran Jujuy junto a Yala y Palpalá, incorporando a San Antonio y próximamente a Perico. “Nuestra tarea se sostiene sobre principios que no se pronuncian, sino se practican: transparencia en el uso de los recursos, eficiencia en la administración, cercanía con el vecino, respeto por las normas y búsqueda permanente de consensos”, expresó.

“Una ciudad ordenada no nace del azar, sino del trabajo comprometido”, agregó. Afirmó que inicia un nuevo período legislativo “con la determinación que nos guió desde el primer día: fortalecer las instituciones, cuidar los recursos públicos, ampliar derechos, generar oportunidades y consolidar una ciudad más justa, inclusiva y preparada para los desafíos del presente y futuro”. Los ministros de Gobierno y de Desarrollo Humano de la Provincia, Normando Álvarez García y Marta Russo Arriola; el vicepresidente 1ro de Diputados, Mario Fiad y el presidente del Bloque del Frente Jujuy Crece en Diputados, Santiago Jubert asistieron a la ceremonia institucional entre otros funcionarios.

El titular del Deliberante, Gastón Millón destacó la importancia de avanzar con proyectos sustentables y consensuados “sentándonos en algunos puntos anunciados por el gobernador Carlos Sadir sobre conectividad, puentes, innovación y no promesas estridentes sin fundamento, sino mejoras, obras y proyectos”.