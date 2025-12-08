22°
Día del Gaucho
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Ministerio de Educación
Ministerio de ambiente
San Pedro
Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy
Codecuc
Barrio San Francisco de Álava
Abra Pampa
Hospital "Páterson"

Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Campaña de vacunación y castraciones de mascotas

El Operativos de Zoonosis inicia mañana en Alto Comedero.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 00:00
Procedimiento de castración

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de actividades previstas para esta semana, con operativos de vacunación, registro de mascotas y jornadas de castración en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud animal.

Mañana se realizará vacunación y registro de mascotas en Manzana 983, Lote 17, 50 Viviendas Empleados de Comercio, barrio Alto Comedero, en los horarios de 8 a 12 y de 14 a 18. Además, a las 14 horas, el quirófano móvil estará operativo en calle Tarcui, Manzana AP2, Lote 24, Loteo Marcelino Vargas, barrio Los Perales.

El miércoles 10, las tareas de vacunación y registro se desarrollarán en el CPV Santa Ana, ubicado en Capitán Krauss y Comodoro de la Colina, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 18.

El jueves 11, se llevará a cabo una jornada de castración masiva gratuita en el CIC Che Guevara, Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara. Se otorgarán 45 turnos a las 8 horas y 45 turnos a las 14.

El viernes 12, la vacunación y el registro tendrán lugar en la intersección de Josefa de Bustamante y Pioneros de Rochdaler, barrio El Balcón, de 9 a 12.

En tanto, el quirófano móvil funcionará desde las 8 en Manzana AP 15, Lote 17, 4° Etapa, barrio Tupac Amaru.

Desde la Dirección de Zoonosis se recordó a los vecinos concurrir con sus mascotas con correa y, en el caso de perros potencialmente peligrosos, con bozal.

 

