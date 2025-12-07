Boca y Racing se miden en busca de la gran final

Boca recibirá a Racing, en un partido clave que servirá para definir al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y que se llevará a cabo en el estadio "Alberto J Armando", más conocido como "La Bombonera", está programado para las 19 y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro será Darío Herrera.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, mientras que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Argentinos Juniors.

Estos resultados le permitieron a Boca finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.

Racing, por su parte, atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos de final frente a Tigre tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián "Maravilla" Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que la "Academia" se imponga por 4-2.

De cara a este encuentro, Racing no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante Tigre, mientras que Santiago Solari tiene un problema muscular.

Esta situación representa un gran dolor de cabeza para el director técnico Gustavo Costas, quien prácticamente tendrá que rearmar el equipo para el partido contra Boca. En los lugares de Martirena y Solari estarán Facundo Mura y Tomás Conechny respectivamente, mientras que para suplir la ausencia de Sosa pondría a Marco Di Césare.

Lucas Pusineri es nuevo DT de Central Córdoba (SdE

LUCAS PUSINERI | VIENE DE DIRIGIR A ATLÉTICO TUCUMÁN Y AHORA COMANDARÁ A CENTRAL CÓRDOBA (SDE).

Central Córdoba de Santiago del Estero confirmó a su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026: Lucas Pusineri. El DT de 49 años llega para reemplazar a Omar De Felippe, campeón de la Copa Argentina 2024 con la institución santiagueña, quien decidió no renovar su contrato, que vence a fin de año.

Pusineri llega tras tener un año con altibajos en Atlético Tucumán, en el que consiguió 10 triunfos, cuatro igualdades y 14 derrotas en 28 partidos, pudiendo salvar la categoría en la Primera División del fútbol argentino. Su presentación oficial en el club albinegro se dará el próximo viernes 12 de diciembre, en el estadio “Alfredo Terrera” de la capital santiagueña.

El “ferroviario” viene de tener una buena temporada, consolidando los mejores años de su historia con De Felippe al mando. Habiendo sido tercero en el grupo de la Copa Libertadores, y llegando hasta octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo santiagueño cerró el Torneo Clausura alcanzando los cuartos de final, aunque no jugará copas internacionales en el próximo año. Por su parte, para dar comienzo a su séptimo ciclo como entrenador, el quinto en el fútbol argentino, Lucas Pusineri arribó a Santiago del Estero y fue confirmado como nuevo DT de Central Córdoba.