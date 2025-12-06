Mañana corren fecha del Ciclismo Kids

Mañana desde las 18.30 se realiza una nueva fecha del Ciclismo Kids en San Pedro de Jujuy organizado por el municipio. La jornada tendrá lugar en el sector denominado Bulevard de Agua sobre avenida 25 de Mayo.

El evento, coordinado por el Departamento de Deportes Extremos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, convocará a participantes de diversas categorías monopatín hasta 5 años, rueditas hasta 5 años, camicletas hasta 5 años, promesas 5 a 6 años, preinfantiles, infantiles A, infantiles B, en modalidad monopatin, camicleta y bicicleta.

En referencia al evento, el titular del área, Gabriel Rocha, señaló que días atrás mantuvo una reunión con referentes de la Dirección de Deportes de La Esperanza, con el fin de compartir información, metodologías y fortalecer el acompañamiento institucional para que el programa "Ciclismo Kids" pueda implementarse también en dicha localidad.

"La idea es continuar impulsando el deporte y generar oportunidades para que más niños vivan el ciclismo como un espacio de aprendizaje, diversión y crecimiento", expresó.

Rocha remarcó que el objetivo es trabajar en conjunto con distintos municipios para permitir que todos desarrollen la disciplina, generando encuentros donde los niños de San Pedro puedan viajar y recibir a participantes de otras localidades "les comenté que este fin de semana tendremos una nueva jornada; quedaron muy entusiasmados y a la espera", agregó.

Para esta nueva jornada de "Ciclismo en tu Barrio", las acreditaciones se realizarán a las 18.30, mientras que la competencia comenzará a las 19 finalizando con la premiación a las 21. Todos los niños se llevarán su premio. Los interesados pueden comunicarse al 3888-618739 y completar el formulario de inscripción disponible en las redes sociales oficiales del municipio.

La participación es totalmente gratuita, solo se solicita, de manera voluntaria, la entrega de alimentos no perecederos, que posteriormente serán donados.