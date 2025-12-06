Nuevamente familiares, amigos y vecinos buscan a Wanda Nara Santa María, la joven de 16 años que falta de su hogar en el barrio Coronel Arias desde el día de ayer.

La joven es de tez blanca, contextura delgada, cabello de color rojizo y marrón y tiene ojos marrones claros.

Al momento de su desaparición vestía camisa color azul del Colegio Nacional 3, pantalón negro.

Por cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana. O comunicarse también al 3886828607 o al 3886860239.