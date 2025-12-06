Recuperan objetos robados y detienen a dos hombres tras una persecución

Un rápido operativo policial derivó en la recuperación de numerosos objetos robados y la detención de dos individuos, luego de una llamativa persecución por los techos del Barrio 70 Viviendas de la localidad de San Pedro, el pasado jueves por la tarde.

Todo comenzó alrededor de las 14, cuando un vecino alertó a efectivos del Grupo de Operaciones Motorizados UR2 sobre la presencia de personas extrañas dentro de su vivienda, quienes habrían sustraído varias pertenencias.

Con esa información, los oficiales iniciaron un rastrillaje por la zona. Durante la búsqueda, lograron divisar a los presuntos responsables merodeando por las azoteas de las casas linderas. Inmediatamente se desplegó una persecución que culminó con la aprehensión de dos hombres mayores de edad.

Al proceder a su requisa, los policías hallaron entre sus pertenencias armas blancas y dos mochilas que contenían diversos objetos. Gracias a la intervención, se logró recuperar el botín del robo reportado: un teléfono celular marca Motorola, siete pares de zapatillas e indumentaria variada.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras se continúan las investigaciones para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos en la zona.