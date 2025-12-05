“Tango Soria”, un puente entre pacientes y artistas

En medio de la rutina diaria del hospital "Pablo Soria", donde se transitan historias, esperas, preocupaciones y cuidados, surgió un espacio diferente que propone acompañar desde la danza, la música y el abrazo. Así nació "Tango Soria, una iniciativa cultural y comunitaria que invita a detenerse, respirar y dejar entrar la milonga como un gesto de encuentro y alivio".

La actividad se concretó el pasado 28 de noviembre a las 11, en la explanada de ingreso del nosocomio, con entrada totalmente gratuita. La propuesta fue impulsada por Festival Tango y Pacha, artistas locales y el propio hospital, "bajo una convicción simple y profunda: a veces el abrazo es la mejor medicina; y a veces, el tango es el mejor abrazo", destacaron los promotores de la actividad.

Agregaron que "Tango Soria busca tender un puente entre pacientes, trabajadores, familiares, visitantes y artistas, generando un respiro para el cuerpo, la mente y el alma. El tango -como música, baile y abrazo- se transforma así en una expresión de alivio, compañía y celebración de la vida en un lugar donde ese gesto es especialmente valioso".

La jornada inaugural comenzó con una "cálida bienvenida para presentar la propuesta. Luego, el profesor Carlos Guerrero ofreció un momento de música en vivo con interpretaciones de tango en guitarra".

"También se abrió un espacio de canto, invitando a pacientes, trabajadores y visitantes a sumarse a un tango clásico. Más tarde, una pareja de bailarines brindó una exhibición, dando paso finalmente a una milonga participativa, musicalizada por Pablo Sallavedra, abierta a parejas, aficionados y curiosos que quisieran compartir el abrazo tanguero".