CINDAC

Buscan a Gerardo Abiel Contreras

El joven de 16 años se ausenta de su hogar desde este viernes 5 de diciembre

Viernes, 05 de diciembre de 2025 22:09

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informó que se busca a Gerardo Abiel Contreras, un joven de 16 años.

Con domicilio en 150 Hectareas del barrio Alto Comedero, se ausenta de su hogar desde hoy, la denuncia fue radicada este mismo día.

El joven responde a las siguientes características físicas: de contextura física delgada, de tez trigueña, cabello corto castaño oscuro .

Al momento de su desaparición vestía: camiseta de fútbol de Rosario Central en la parte de atrás dice Campaz numero 99, de color azul y amarillo, pantalón deportivo negro, zapatillas negras, mochila negra con detalles amarillos.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.

