19°
5 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

SALTA
Cena Blanca 2025
Cena Blanca 2025
Cena Blanca 2025
Cindac
Cindac
Barrio Gorriti
hospital Pablo Soria
el clima en Jujuy
SALTA
Cena Blanca 2025
Cena Blanca 2025
Cena Blanca 2025
Cindac
Cindac
Barrio Gorriti
hospital Pablo Soria
el clima en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
EL CLIMA EN JUJUY

Viernes con fuertes tormentas: lluvias intensas, inundaciones y cortes de luz en la capital

La intensa lluvia también frustró la celebración prevista para miles de estudiantes que iban a participar de actividades en Ciudad Cultural.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 22:25

Una fuerte tormenta azotó este viernes a San Salvador de Jujuy y a distintos sectores de la provincia, provocando anegamientos, cortes de energía. La intensa lluvia también frustró la celebración prevista para miles de estudiantes que iban a participar de actividades en Ciudad Cultural.

Desde horas de la tarde, varios barrios comenzaron a registrar problemas derivados de la acumulación de agua. En barrio San Pedrito, diversas calles quedaron completamente anegadas, dificultando el tránsito vehicular y peatonal. En zona centro, Cuyaya y Coronel Arias, vecinos reportaron cortes de luz que se prolongaron durante gran parte del temporal.

La tormenta también afectó la organización de eventos programados para la jornada, entre ellos actividades estudiantiles en Ciudad Cultural, que debieron suspenderse debido a las inclemencias del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado estas condiciones, renovando la alerta amarilla para la capital provincial y zonas aledañas. 

El SMN informa que para este sábado se espera cielo nublado y lluvias aisladas por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 40%. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 26°C.

Para el domingo, las condiciones se mantendrán similares a las del sábado, con temperaturas y niveles de inestabilidad en la misma línea.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los nuevos avisos meteorológicos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD