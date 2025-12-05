Viernes con fuertes tormentas: lluvias intensas, inundaciones y cortes de luz en la capital

Una fuerte tormenta azotó este viernes a San Salvador de Jujuy y a distintos sectores de la provincia, provocando anegamientos, cortes de energía. La intensa lluvia también frustró la celebración prevista para miles de estudiantes que iban a participar de actividades en Ciudad Cultural.

Desde horas de la tarde, varios barrios comenzaron a registrar problemas derivados de la acumulación de agua. En barrio San Pedrito, diversas calles quedaron completamente anegadas, dificultando el tránsito vehicular y peatonal. En zona centro, Cuyaya y Coronel Arias, vecinos reportaron cortes de luz que se prolongaron durante gran parte del temporal.

La tormenta también afectó la organización de eventos programados para la jornada, entre ellos actividades estudiantiles en Ciudad Cultural, que debieron suspenderse debido a las inclemencias del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado estas condiciones, renovando la alerta amarilla para la capital provincial y zonas aledañas.

El SMN informa que para este sábado se espera cielo nublado y lluvias aisladas por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 40%. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 26°C.

Para el domingo, las condiciones se mantendrán similares a las del sábado, con temperaturas y niveles de inestabilidad en la misma línea.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse atentos a los nuevos avisos meteorológicos.