Intentaba robar un vehículo

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1 de al capital jujeña, frustró un intento de robo de vehículo en flagrancia.

Un llamado de emergencia alertó a los efectivos del sistema 911, quienes acudieron de inmediato al pedido.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró durante la madrugada de ayer en un sector del barrio Gorriti.

En esas circunstancias, un llamado de alerta del Centro de Monitoreo 911, dio cuenta que un joven intentaba violentar un automóvil marca Renault Duster estacionado sobre la avenida Pueyrredón, próximo a Avenida Éxodo, en el sector de barrio Gorriti.

La intervención inmediata de las unidades en el lugar permitió la aprehensión del sospechoso, neutralizando así el delito que se estaba cometiendo.

El procedimiento se realizó cuando personal en móvil y motocicleta acudió de inmediato al lugar de los hechos tras recibir la información detallada del Centro de Monitoreo. Al arribar, se constató la presencia del vehículo damnificado con la alarma de seguridad encendida.

El sujeto, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga a pie por calle Humahuaca.

Sin embargo, los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo, realizando un palpado superficial de armas con resultado negativo antes de colocarle los elementos de sujeción para su traslado.

El protagonista quedó alojado en la dependencia policial a disposición de las autoridades competentes, luego de que se le realizara la requisa de rigor. Por su parte, el damnificado, propietario del vehículo, fue asistido por otra dotación del Grupo Dinámico e informado sobre los pasos a seguir para realizar la correspondiente denuncia, destacando la efectividad y prevención demostrada por la fuerza de seguridad en la vigilancia nocturna.